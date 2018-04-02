Перешли на "темную" сторону. Криминалом занялись настоящие профессионалы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Чем занимаются после ухода со службы бывшие правоохранители — мало кого интересует. Кому-то повезло дослужить до мизерной пенсии, а те, кто не сумел, пытаются найти применение своим знаниям и навыкам. И нередко выбирают противозаконный путь.

Работа по найму для бывших

Бывший оперативный сотрудник Валерий, помыкавшись по разным фирмам и поработав охранником в ТРЦ, сегодня нашел наконец-то место, которое его устраивает по настоящему – он занимается охраной путан в одном из борделей. Работа не пыльная, но хорошо оплачиваемая. Да, если попадется, ему светит до 4 лет, потому бывший опер и делает все от него зависящее, чтобы избежать неприятностей. Как результат — уже два года на бордель никто не "наезжает".

Его бывший коллега по службе занимается решением щекотливых вопросов — выбиванием долгов за проценты от суммы.Как он вернет долг, заказчиков не интересует, а при этом в уголовном кодексе это квалифицируется как вымогательство. Что поделать, но молодому мужчине нужно крутиться, чтобы кормить семью.

Частным сыском пропавшего имущества и людей занимается еще один бывший сотрудник милиции, которого не взяли в полицию, потому что он служил при прошлой власти. И занимается на грани закона, потому что приходится незаконно прослушивать, подглядывать и даже незаконно проникать в жилище в отсутствии дома хозяев.

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Понятное дело, что об этом они не кричат на каждом углу, но и работают до тех пор, пока не попадутся. А такие случаи уже происходят. В городе Тетиев неизвестные похитили молодого человека. Прямо на улице затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Потом позвонили его родителям и потребовали за освобождение 10 тысяч долларов. Как оказалось, кредитор очень хотел выбить долг и нанял в помощники двух мужчин: 40-летнего и 33-летнего бывших сотрудников милиции.

Вот только когда трое непосредственных исполнителейпопались, заказчик исчез. Обвинительный акт на днях передали в суд.

А в Житомире межрегиональный канал поставки наркосырья организовал бывший начальник подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В Ровенской области была поймана группировка, которая изготавливалаи распространяли наркотики на территории области. Руководителем был бывший заключенный, отсидевший за умышленное убийство, а его помощником — бывший сотрудник милиции. Именно он, используя свои связи с коллегами, организовывал прикрытие и искал места сбыта.

Жизнь толкает на криминал

Это только кажется, что на "гражданке" легко устроиться: на самом деле все не так-то просто, рассказывает РИА Новости Украина экс-сотрудник МВД Андрей Кондрашов.

"Вот мой друг, бывший ГАИшник, а точнее, сотрудник МРЭО, после так называемой реформы остался на улице. Молодой, здоровый, с высшим образованием, с двумя детьми и супругой. Он около года не мог найти ничего подходящего, решил уехать на заработки за границу, пошел в агентство, заполнил анкетки, указал бывшее место работу, а милая девочка ему говорит, что они не возьмутся за его трудоустройство и не отправят за границу. И все потому, что он бывший ГАИшник, а значит, коррупционер, брал взятки и он не надежный. Вот так вот. И сколько таких вариантов было, не сосчитать. Фото: Igor Zinkevych в Facebook Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

Повезет, если кто-то из сослуживцев или хороших знакомых уже где-то работает, он может подтянуть бывших коллег. Чтоб вы знали, к примеру, в Киеве есть конторы, где работают только бывшие менты или же бывшие чекисты. Вот так вот подтягивают своих. Ну а если нигде "своих" нет, вот тогда приходится крутиться, как можешь", — говорит Кондрашов.

Как отмечает собеседник, проблема в том, что и в милиции служили люди разные — по своему складу характера. Встречались и откровенные авантюристы, которые и на службе умудрялись проворачивать дела на грани криминала. Поэтому не удивительно, когда на "гражданке" их снова тянет в какие-то сомнительные схемы.

"Вот вы представьте: молодой, здоровый мужик остался не у дел. Ну пошел на биржу, ну предложили ему стать охранником за 3 тысячи в месяц. Ну и дальше что?! А тут появляется приятель и говорит, есть дело, можно сорвать банк – а надо-то всего припугнуть должника. Платят хорошо. Кто же откажется?!", — подчеркивает Андрей Кондрашов.

А связь правоохранителей с криминалом всегда была самой тесной. И это мы еще не знаем и половины из того, чем на "гражданке" занимаются бывшие правоохранители — потому что они еще не попались.