Шок от убийства. Шок от штрафа за убийство

Фото из открытых источников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

За убийство человека на почве внезапно возникших неприязненных отношений, которое прокуратуры квалифицировала как превышение допустимых мер самообороны, старший солдат полка "Азов" национальной гвардии МВД Украины, получил два года. Но, так как потерпевшие и обвиняемый пошли на примирение, два года колонии бойцу заменили на два года служебного ограничения (оставили служить в Нацгвардиии на контракте, но без продвижения по службе в течении этого времени — Ред.) и выплате в доход государства 20% из зарплаты. Он так же должен возместить потерпевшей стороне моральный и материальный ущерб в виде 20 тысяч долларов.

Оружие наготове

Эта трагическая история произошла 7 ноября 2016 года в Мариуполе. В половине четвертого ночи на улице не разошлись местный житель и старший солдат родом из Чернигова, со средним образованием, не женатый и не судимый. И, как оказалось, на рассвете они не сошлись в политических взглядах и, по словам оставшегося живым солдата, из-за внезапно возникших неприязненных отношений гражданский набросился на него, стал толкать и попытался якобы задушить. Солдат испугался за свою жизнь и, достав из нагрудного кармана нож, пырнул гражданина в ногу. Тот упал на землю и дескать потянул его за собой. Но, так как неизвестный мужчина так и не отпускал его, он еще раз воспользовался ножом. На этот раз, полоснул им по горлу, как его учили инструкторы в "Азове". Шансов выжить у мужчины не было.

Контрактника задержали на следующий день. В СИЗО он долго не задержался, через несколько дней за него внесли залов в сумме 276 тысяч гривен. Но, после его показаний убийство квалифицировали как превышение мер допустимой обороны, что является преступление не тяжким. В суде контрактник раскаялся и признал свою вину, а так же ему удалось пойти на примирение, что и сказалось на столь мягком приговоре.

На свободе так же остался военнослужащий Сергей Колмогоров, столяр-мебельщик из Бердянска, добровольцем вступивший в ВСУ в 2014 году, которого суд сначала приговорил к 13 годам лишения свободы за убийство женщины под Мариуполем, но суд высшей инстанции его отменил. 9 сентября 2014 года Колмагоров заметил неподалеку от берега моря автомобиль, который мигнул фарами, а затем развернулся и направился в сторону блокпоста. Несмотря на предупредительные выстрелы, машина не остановилась, пограничники открыли огонь на поражение. Пассажир транспортного средства погибла, водитель не пострадал. Он в суде утверждал, что испугался людей в форме без опознавательных знаков. А Колмагоров утверждал, что все сделал правильно.

Читайте также: Атошник начудил в Киеве. А что они творят в Донбассе?

"Не наша вина в том, что произошло, а сугубо водителя, который спровоцировал своими действиями открытие огня. А что я сделал не так? Согласно 200-му приказу, я применил оружие. Иногда пограничники сами для себя принимают решения, и это секундное дело", — заявил Колмогоров "Бердянким ведомостям".

Колмогоров был приговорен на 13 лет тюрьмы за умышленное убийство и превышение служебных полномочий, но потом Высший специализированный суд его оправдал.

Армейская традиция

Уже давно стало понятно, что суды и прокуратура делают скидку для участников АТО даже замешанным в убийствах. Очень часто это происходит по тому, что их же сослуживцы оказывают психологическое давление на суд. Но и кроме этого, верительной грамотой для них самих служит удостоверение участника АТО. Суды и прокуроры предпочитают не будить лихо. При этом даже за жестокое обращение с животным дают реальные сроки.

За жестокое обращение с котенком 21-летнего жителя Луцка Юрия Гнатюка приговорили к пяти годам лишения свободы. Гнатюк, вместе со своей девушкой Любовью Таропиной издевались над котенком — жарили его в духовке, держали в морозильной камере и стиральной машине. Все это живодеры снимали на видео, а потом выбросили котенка с 9 этажа. В течение нескольких дней животное умерло несмотря на усилия волонтеров.

"В каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно. Действия контрактника убившего прохожего, можно квалифицировать как превышение мер допустимой обороны. Но если он признал себя виновным, а у прокуратуры не нашлось доказательств вины контрактника в умышленном убийстве или же убийстве по неосторожности, то приговор соответствует закону. Хотя по одному приговору, не изучив материалы дела, судить сложно. Но еще большую погоду делают бывшие атовцы, которые приходят на судебные заседания и оказывают определенное психологическое давление на суд, угрожают судьям. Такие случаи встречаются сплошь и рядом. А власть закрывает на это глаза, потому что боится их сама. Судьи бояться за свои жизни. Но в то же время, если человек признал свою вину, если он готов все компенсировать, то не стоит его отправлять в колонию, не ломать ему жизнь. Потому что, колония ни к чему хорошему не приведет, а так, от него польза будет, он будет работать на благо родины", — подчеркивает адвокат Сергей Вилков.

По мнению. Адвоката, любую жестокость надо пресекать на корню — будь то к человеку, будь то к животному. Разницы быть не должно. И, надо перестать бояться разных "корочек". Через АТО прошли разные люди, даже те, кто был не в ладах с законом, сегодня в вооруженных силах то же служит масса разных людей, но позволять им переступать через закон — нельзя.

А самое печальное в том, что нас ждут непростые времена. После каждой из воин вернувшиеся к мирной жизни вчерашние бойцы с легкостью становятся героями криминальной хроники и пополняют колонии. И, если бы сегодня суды не учитывали массу смягчающих обстоятельств, то и колонии были бы переполнены атошниками. Увы.