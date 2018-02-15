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    Аналитика и комментарии

    Нож к горлу и в сердце. Почему атошники выше закона?

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (265)

    (обновлено: )841120
    Дискуссии о правоте и вине нарушивших закон бойцов АТО только раскалывают общество. Но ответ здесь может быть только один: преступнику – наказание.
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    К жестоким убийствам в столице киевляне, как это ни страшно звучит, уже начинают привыкать. Перестрелки, разборки криминала, бытовые конфликты – все это появляется в новостных сводках едва ли не ежедневно. 

    Но недавнее убийство, когда на улице, средь бела дня, в очереди на маршрутку зарезали шеф-повара одесского ресторана Руслана Юрченко, всколыхнуло общество. Убийцей оказался солдат АТО, военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Балабуха

    Кто здесь прав

    После убийства в СМИ и соцсетях один за другим начали появляться мнения о комментарии, что бойцов АТО, провоцирующих и создающих вокруг себя конфликты, на улицах городах стало слишком много. Проблема в том, что зачастую у них – оружие и железная решимость в глазах и руках. 

    Решать же сложившуюся ситуацию комментаторы предлагали правоохранителям: дескать, закон должен быть един для всех. 

    Но уже через короткое время покатилась ответная волна. Действия Балабухи, а также других прошедших АТО, начали отправдывать. А убитому Руслану Юрченко вообще приписали сепаратистские высказывания.

    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины
    Резонансное убийство в Киеве с участием атошника. Мнение экспертов

    Руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук обрисовала свое видение  ситуации. Из ее слов следует, что Балабуха – жертва. 

    "Он не пожалел для своего народа самого дорогого – и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, обиды и удар в грудь… " – пишет Мокренчук. 

    В своем посте в Facebook она также пишет, что в стране к атошникам относятся на бытовом уровне негативно. 

    "Ежедневно тысячи атошникив по всей Украине получают по отношению к себе такое же агрессивное отношение… Возможно, уже надо как-то нашему обществу определиться с этим вопросом??? Если "вы нас туда не посылали" – может быть, вам надо задуматься, в той ли стране вы живете", – написала Мокренчук.

    Facebook Патрульной полиции Украины
    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека

    "Опасны для общества и самих себя"

    Месседж представителя 72-й бригады горячи поддержали в Сети: популярным стало мнение, что убийца гражданского мужчины – "имел право дать сдачи".  В частности, офицер Нацгвардии Дмитрий Бабкин считает, что "парень как смог, так и постоял за себя". 

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    "Парень привык за себя стоять. Как смог, так и постоял! Зарезал раскормленного накачанного поганца обидчика и правильно сделал! Жаль только, что сядет…", – написал Бабкин. 

    Важную деталь, а именно смену риторики, отметила журналистка Ирина Тиран. Она подчеркивает, что сначала все сочувствовали жертве и рассказывали, что он сделал лишь замечание и получил нож, но эти показания тиражировались ровно до момента, пока не обнаружили преступника и тогда свидетельские показания резко изменились. 

    Журналистка уверена, что мужчине стыдно прикрывать свои преступления АТО.

    Военный, убийца шеф-повара, в Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Трансформация отношения к атошникам после убийства в Киеве. Опрос экспертов

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук вовсе считает, что прошедшие АТО опасны не только для социума, но и для самих себя. 

    "Количество суицидов среди "атошников" показывает, что они представляют еще большую опасность для себя", – пишет Корнейчук. – Ведь "атошники" возвращаются с войны и понимают: ни война эта никому не нужна, ни "герои войны"…

    Один ответ

    Впрочем, ответ на дискуссию о виновности и невиновности бойца АТО может быть только один. Естественно, если Украина строит демократическое европейское государство. У каждого убийцы – персональная ответственность перед законом. Неважно, военный он, гражданский, миллионер или нищий. 

    А с двойными стандартами, при которых "все равны, но одни равнее других", в Европу и цивилизационный мир Украине путь заказан.

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