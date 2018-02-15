Нож к горлу и в сердце. Почему атошники выше закона?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

К жестоким убийствам в столице киевляне, как это ни страшно звучит, уже начинают привыкать. Перестрелки, разборки криминала, бытовые конфликты – все это появляется в новостных сводках едва ли не ежедневно.

Но недавнее убийство, когда на улице, средь бела дня, в очереди на маршрутку зарезали шеф-повара одесского ресторана Руслана Юрченко, всколыхнуло общество. Убийцей оказался солдат АТО, военный 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Балабуха.

Кто здесь прав

После убийства в СМИ и соцсетях один за другим начали появляться мнения о комментарии, что бойцов АТО, провоцирующих и создающих вокруг себя конфликты, на улицах городах стало слишком много. Проблема в том, что зачастую у них – оружие и железная решимость в глазах и руках.

Решать же сложившуюся ситуацию комментаторы предлагали правоохранителям: дескать, закон должен быть един для всех.

Но уже через короткое время покатилась ответная волна. Действия Балабухи, а также других прошедших АТО, начали отправдывать. А убитому Руслану Юрченко вообще приписали сепаратистские высказывания.

Руководитель пресс-службы 72-й бригады ВСУ Елена Мокренчук обрисовала свое видение ситуации. Из ее слов следует, что Балабуха – жертва.

"Он не пожалел для своего народа самого дорогого – и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, обиды и удар в грудь… " – пишет Мокренчук.

В своем посте в Facebook она также пишет, что в стране к атошникам относятся на бытовом уровне негативно.

"Ежедневно тысячи атошникив по всей Украине получают по отношению к себе такое же агрессивное отношение… Возможно, уже надо как-то нашему обществу определиться с этим вопросом??? Если "вы нас туда не посылали" – может быть, вам надо задуматься, в той ли стране вы живете", – написала Мокренчук.

Facebook Патрульной полиции Украины В Киеве в очереди на маршрутку убили человека

"Опасны для общества и самих себя"

Месседж представителя 72-й бригады горячи поддержали в Сети: популярным стало мнение, что убийца гражданского мужчины – "имел право дать сдачи". В частности, офицер Нацгвардии Дмитрий Бабкин считает, что "парень как смог, так и постоял за себя".

Читайте также: Кровь рекой. Эпидемия поножовщины и криминала в Украине

"Парень привык за себя стоять. Как смог, так и постоял! Зарезал раскормленного накачанного поганца обидчика и правильно сделал! Жаль только, что сядет…", – написал Бабкин.

Важную деталь, а именно смену риторики, отметила журналистка Ирина Тиран. Она подчеркивает, что сначала все сочувствовали жертве и рассказывали, что он сделал лишь замечание и получил нож, но эти показания тиражировались ровно до момента, пока не обнаружили преступника и тогда свидетельские показания резко изменились.

Журналистка уверена, что мужчине стыдно прикрывать свои преступления АТО.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук вовсе считает, что прошедшие АТО опасны не только для социума, но и для самих себя.

"Количество суицидов среди "атошников" показывает, что они представляют еще большую опасность для себя", – пишет Корнейчук. – Ведь "атошники" возвращаются с войны и понимают: ни война эта никому не нужна, ни "герои войны"…

Один ответ

Впрочем, ответ на дискуссию о виновности и невиновности бойца АТО может быть только один. Естественно, если Украина строит демократическое европейское государство. У каждого убийцы – персональная ответственность перед законом. Неважно, военный он, гражданский, миллионер или нищий.

А с двойными стандартами, при которых "все равны, но одни равнее других", в Европу и цивилизационный мир Украине путь заказан.