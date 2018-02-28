Герои умирают. 10 000 атошников в состоянии свести счеты с жизнью

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Не успел главный военный прокурор Украины, замгенпрокурора Анатолий Матиос рассказать о катастрофическом росте самоубийств в армии, в минобороне поторопились уверить, что у них все в порядке. Что ничего сверхъестественного нет — самоубийств совершается не намного больше, чем было раньше. Что это все выдумки и пиар замгенпрокурора. Ответ не заставил себя долго ждать, с шокирующими данным — только за этот год, не полные два месяца, в ВСУ было совершено 16 самоубийств. И в этом есть вина минобороны.

В МО все спокойно

Вот уже месяц Минобороны и военная прокуратура занимаются обвинениями друг друга в некомпетентности. Но пока счет идет в пользу прокуратуры. И попытки МО состроить хорошую мину при плохой игре выглядит нелепо.

"Очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий. В среднем в неделю два-три человека", — сказал Анатолий Матиос в эфире 112 Украина.

Но в МО тут же собрали пресс-конференцию на которой начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Минобороны генерал-майор Олег Грунтковский заявил на пресс-конференции, что данные военной прокуратуры о высоком уровне суицидов среди военных не соответствуют действительности.

"Это пиар и манипуляция. Количество самоубийств в армии на таком же уровне как и в прошлом году и не имеет тенденции к росту. Откуда взяты цифры у военного прокурора я не знаю, может это выдумки. Я не могу назвать цифру, потому что это информация, которая относится к тайной", – подчеркнул он.

И вообще, по состоянию на февраль 2018 года, по сравнению с прошлым 2017 годом, количество преступлений и происшествий уменьшилось на 41%. Вдвое меньше преступлений, связанных с уклонением от службы, почти на 30% меньше случаев, связанных с использованием оружия, на 16% меньше случаев с употреблением наркотических средств.

Суицид в ВСУ

Главный военный прокурор ответил на это статистикой и копией ведомости по самоубийствам в ВСУ, отметив, что ему приходится опровергать лож генерала Минобороны.

"Военные прокуроры, из-за бездушной и небрежной работы подразделения Грунтковского вынуждены (не для пиара и манипуляции) "работать" уже с не живым, а мертвым личным составом ВСУ. За два месяца текущего года по два суициды в неделю (16 погибших от суицида) — эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастные, как никто. Большинство самоубийц — совсем юные ребята 1995-1998 годов рождения. Вот такая ужасная правда и данные о самоубийц не является и не могут быть тайными", — заявил Матиос.

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По данным прокурора, военная прокуратура остро ставит вопрос о крайней необходимости своевременного выявления посттравматического синдрома (ПТСР) и предотвращению случаев самоубийств среди бывших и действующих участников АТО.

"Только по данным ЕРДР из почти 313 000 участников АТО 518 человек совершили самоубийства. Сколько ними совершено в гражданской жизни преступлений на почве ПТСР- не учитывает никто. Прохождение участниками АТО психологической реабилитации является обязательным, однако в 2017 году уровень их обеспечения такой услугой со стороны государства составил лишь 0,1% от общего количества", — подчеркнул Матиос.

Он так же заметил, что в феврале 2017 региональные органы социальной защиты населения прекратили мероприятия по психологической реабилитации участников АТО, а потому соответственно было уменьшено государственное финансирование в этом направлении с 49 900 000 до 21 900 000 гривен, на 56,1%. при том что государство на реабилитацию в 2018 году предусмотрело 109 миллионов гривен.

Как признался Матиос, он поручил военным прокурорам регионов и сил АТО тщательно исследовать проблему обеспечения психологической реабилитации, социальной и профессиональной адаптации участников АТО за счет бюджетных средств.

Но, как считают специалисты в сфере психологии, которым пришлось столкнутся с проблемой ПТСР, с каждым днем проблема только усугубляется, а, следовательно, жертв суицидов среди военнослужаших нынешних и бывших будет еще больше. Кроме этого, они не только представляют опасность для самих себя, но и для окружающих.

Жизненно необходимая реабилитация

Реальное положение дел в ВСУ, а так же то, как ведут себя на гражданке вчерашние воины-освободители, никто не знает. Но, как отмечают эксперты, есть статистика которая подтверждена всеми "горячими точками". За время ведения всевозможных антитеррористических операций проводилось исследование и оказалось, что сколько погнет военнослужащих во время АТО, столько же погибнет и после окончания. Если в Украине погибло около 10 тысяч человек, то будет 10 тысяч самоубийц. Сегодня, если верить данным Матиоса, покончило жизнь самоубийством 530 бывших военнослужащих из 330 тысяч атошников. Страшно представить, сколько еще может добровольно уйти из жизни.

К тому же, как рассказывают психологи и психотерапевты, сегодня не хватает специалистов для того, чтобы заниматься проблемой ПТСР. В созданных на скорую руку реабилитационных центрах на 200 человек в стационаре 4-8 психотерапевтов, а на одного должно быть 4 психотерапевта, чтобы добиться реальных результатов. Более того, надо проводить работу с близкими до возвращения бойца, нужно рассказывать, как встретить, что говорить, спать или не спать с ним и на что обращать внимание в первую очередь. Эти люди все одинаковы, ПТСР — это как заболевание гриппом, нужно ставить диагноз и лечить.

"Сегодня, когда возвращается мальчик Джон из Афганистана в штат Вирджиния, его встречают, опекают, но и они постреливают. А у нас возвращается Иван в свое село и везет 15 гранат и он тут же сталкивается с тем, что за коммуналку надо платить огромные суммы, участок земельный ему не выдают, работы нет и тут уже он сидит и думает, что происходит, почему так. И начинается — тот кто ему нахамил, с кем он поругался, потенциальный враг и гранаты идут в ход. Если нет реабилитационной программы и все пускается на самотек, то это заканчивается или суицидом или же криминалом. То есть, атошник или себя убивает или кого-то. Им обидно, что их не встречают как героев. Более того, когда они, боровшиеся с агрессором возвращаются и узнают, что пока они воевали агрессор занимался бизнесом с нашей элитой, у них начинается переосмысление, которое может плачевно закончиться", — рассказывает РИА Новости Украина психотерапевт Николай Бузовой.

Как ни крути, но проблема с психологической реабилитацией есть, и если ее не решить, будет много бед.