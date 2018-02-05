В Запорожье на активиста "Нацдружин" напали с ножом. Пытались перерезать горло

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Жуткий инцидент произошел в ночь на понедельник, 5 февраля, в Запорожье. На активиста в подъезде многоэтажного дома набросился неизвестный злоумышленник с ножом. Нападавший намеревался перерезать активисту горло, однако у него ничего не вышло — парню чудом удалось спастись, пишет сайт "vmestezp".

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На данный момент потерпевший находится под охраной своих единомышленников. Данный инцидент представители "Национальной дружины" связывают со своей деятельностью направленной на борьбу с распространением наркотиков в городе.

В связи с данным инцидентом во вторник, 6 февраля, представители Национальной дружины созывают пресс-конференцию.

Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.