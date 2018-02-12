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    За замечание – нож в спину… Соцсети об убийстве шеф-повара "атошником"

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (254)

    (обновлено: )1484311
    Новость о том, что боец АТО зарезал на остановке в Киеве известного одесского повара, шокировала многих украинцев, став темой номер один для обсуждения в соцсетях. Что же произошло во время ожидания маршрутки?
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Киеве в очереди на маршрутку убили человека
    Facebook Патрульной полиции Украины
    Резонансное убийство в Киеве с участием атошника. Мнение экспертов

    Кровавые новости с обычных украинских улиц стали, увы, но обыденным явление последних лет. Однако такого преступления не ожидал никто. В субботу, 11 февраля, в Киеве возле станции метро "Черниговская" посреди белого дня в очереди на маршртку зарезали известного одесского шеф-повара Руслана Юрченко. 

    В убийстве подозревают солдата-контрактника 72-й бригады, его уже задержали. По информации СМИ, в момент совершения преступления, он, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения. 

    В полиции рассказали подробности ужасающего убийства: между двумя мужчинами возник спор, после чего один из них пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Пострадавший умер на руках у врачей. 

    В украинском сегменте соцсетей это событие вызвало немало комментариев:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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