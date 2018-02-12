За замечание – нож в спину… Соцсети об убийстве шеф-повара "атошником"

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Кровавые новости с обычных украинских улиц стали, увы, но обыденным явление последних лет. Однако такого преступления не ожидал никто. В субботу, 11 февраля, в Киеве возле станции метро "Черниговская" посреди белого дня в очереди на маршртку зарезали известного одесского шеф-повара Руслана Юрченко.

В убийстве подозревают солдата-контрактника 72-й бригады, его уже задержали. По информации СМИ, в момент совершения преступления, он, вероятно, был в состоянии наркотического опьянения.

В полиции рассказали подробности ужасающего убийства: между двумя мужчинами возник спор, после чего один из них пошел в ближайший магазин, купил кухонный нож, вернулся на место и нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Пострадавший умер на руках у врачей.

В украинском сегменте соцсетей это событие вызвало немало комментариев:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook