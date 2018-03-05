Следствие по-новому: преступники аплодируют стоя

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Украине начинается настоящий правовой беспредел. Тысячи бандитов, аферистов, воров, вину которых следователи не успели доказать или не предъявили им обвинения, смогут не бояться СИЗО и суда – их дела подлежат закрытию.

Собственно, и следователям не досуг распутывать запутанные преступления: они будут сутки напролет сидеть в очередях к следственному судье.

Расследование под угрозой

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев попросил нардепов срочно, до 15 марта, внести некоторые изменения в обновленный Уголовный процессуальный кодекс (УПК), иначе работа правоохранительной системы будет парализована.

3 октября 2017 года Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты". Законом также внесены изменения и в УПК, так, согласно этим изменениям, ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства (ст. 132 УПК), а также о проведении процессуальных следственных действий должны вноситься юридическими лицами, в случае с полицией – предусмотрено исключительно по областным главкам полиции.

В частности, следственные подразделения лишены возможности обращаться в местный суд для получения разрешения на проведение обыска, временного изъятия имущества, наложение ареста, избрание меры пресечения. Сотрудники всех следственных подразделений областной полиции будут обязаны обращаться с ходатайствами о применении мер обеспечения уголовного производства только в один суд, расположенный по месту нахождения Главного управления Национальной полиции в отдельной области – ехать из райцентра в область для кого-то сотни километров, стоять в очереди к следственному судье и не факт, что в этот день удастся получить вожделенную бумажку.

Согласно статье 242 (Основания проведения экспертизы) КПК, следователь лишен права на назначение экспертиз. Даже для захоронения умершего своей смертью нужно постановление суда.

В полиции – против закрытия уголовного производства по окончании срока выделенного на расследование по формальному принципу, потому что сроки закончились, а подозреваемому не было сообщено о подозрениив (статье 219 УПК).

"Сегодня в производстве следственных подразделений Нацполиции находится более 1 млн уголовных производств. Из этого количества лицу сообщено о подозрении только в 6600. Внесенные в УПК изменения приведут к нарушению конституционных прав сторон уголовного производства, в частности — права на судебную защиту. При отсутствии переходных положений в части принятия решений по уголовным производствам, начатым до вступления в силу закона, подлежат одновременному закрытию как минимум 700-800 тыс. производств. Это, в свою очередь, противоречит доктрине уголовного права, которым предусмотрены сроки давности привлечения к уголовной ответственности", – заявил глава нацполиции Сергей Князев на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения деятельности правоохранительных органов.

По мнению главы полиции, эта негативная практика закрытия производств гарантированно повлечет значительный рост количества обращений граждан Украины о восстановлении нарушенных прав в Европейский суд по правам человека.

УПК под себя

Парадокс в том, что закрываться будут дела, которые полиция все равно не расследует, потому что не успевает и они только накапливаются в кабинетах у следователей. Тем более, как считает бывший заместитель начальника главного следственного управления МВД Украина Григорий Мамка, это будет только на руку МВД, потому что статистика улучшится и кривая раскрываемости резко поползет вверх.

Вот только простым украинцам от это легче не станет.

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"Сегодня и так очень много историй рассказывают о том, как не открыли уголовное производство, или же пришлось через суд заставлять МВД вносить сведение в ЕРДР. Таких фактов – масса. Более того, Князев заявил, что в МВД в производстве – миллион уголовных производств, но эта цифра высосана из пальца. Никто не знает, сколько их на самом деле, никто не проводит инвентаризации.

Если сегодня провести инвентаризации, мы увидим катастрофическую цифру утерянных криминальных производств. Об этом в МВД молчат. А если они закроют хоть часть дел, тем самым будут ссылаться на цифры и рассказывать, что побороли преступность. О реальном положении дел, о росте преступности по всей стране они ничего не знают, так как из кабинетов на Богомольца и из окна их автомобиля бандитов не видно", – комментирует РИА Новости Украина ситуацию Григорий Мамка.

Бег по юридическому кругу

По мнению юриста, если законодательство Украины менять под политиков, хаотично, положительных результатов не будет – никогда. Закон втаптывают в грязь.

"По поводу сроков расследования уголовных производств. Если следователи его придерживаются, то после предъявления подозрения подозреваемый может с делом знакомиться вечно. Так же вечно суд может рассматривать дело. Поправки Лозового приняты согласно политической целесообразности, для себя и для своих людей — фигурантов уголовных дел. Никто эти поправки на комитете не принял, они были проголосованы перед новым годом и с 15 марта они вступают в силу. Где все это время было МВД, чем занималось?! А теперь они догоняют ушедший поезд", — подчеркивает Мамка.

Проблема в том, что реформы судебно-правоохранительной системы так и не было. А теперь, из-за новшеств, в судах будет твориться вакханалия: начнут плодиться живые очереди из следователей к следственным судьям, судьи же физически эту массу не переварят.

"А это все приведет к злоупотреблениям, если сейчас расследовали дела спустя рукава, то после этого вообще не будут. Следователям будет некогда, они будут стоять в очереди к судье. А в это время криминал будет только смеяться над следователями и всей правоохранительной системой. Потому что они ничего не смогут сделать, чтобы их изолировать от общества", – отмечает Мамка.

К сожалению, как констатирует бывший правоохранитель, в МВД уже давно не борются с преступностью, а борются лишь с ветряными мельницами.

Единственное, что останется гражданам после закрытия уголовных производств, искать справедливости в суде, по новой открывать закрывать уголовные производства. Но и это не даст гарантии, что следователи уложатся в новые сроки, потому что большую часть времени они будут пропадать в судах – в очередях. И все это очень напоминает бег по кругу.