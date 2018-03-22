Страну накрывает волна криминала. Что делать? - пресс-конференция. Онлайн

В четверг, 22 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Страну накрывает волна криминала. Что делать?"

Криминогенная ситуация в большинстве регионов Украины вызывает очень серьезную озабоченность — так считают сотрудники МВД, эксперты и простые граждане. Информационные ленты сегодня напоминают криминальные сводки: убийства, грабежи, угоны машин совершаются каждый день. Помимо тяжких преступлений выросло количество совершенных преступлений средней тяжести, отмечают специалисты. Более 70% от всех видов преступлений — имущественные, их количество выросло в прошлом году втрое по сравнению с предыдущими годами. Также растет количество грабежей и разбоев. По мнению экспертов, основными причинами такого существенного роста преступлений являются массовое обнищание людей, безработица и слабость правоохранительной системы, в том числе и отсутствие профилактики преступности. Лидируют по росту тяжких преступлений Одесская, Днепропетровская, Волынская, Житомирская, Киевская область и Киев.

Также, полагают специалисты, реформа полиции привела к катастрофическим последствиям. Сегодня в полиции раскрывать преступления некому. Сломана сама система, которая раньше работала на взаимодействии разных правоохранительных структур и координировалась прокуратурой. Резонансные убийства до сих пор не раскрыты. Экспертов уверены, что одна из причин роста преступности — отсутствие контроля за незаконным оборотом оружия в стране.

При этом, 15 марта в Украине вступили в силу новые изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс, мнения насчет которого разделились. Одни специалисты их назвали губительными для правоохранительной системы, а другие считают, что изменения пойдут на пользу гражданам.

Количество преступлений растет. И, как утверждают эксперты, ждать спада криминальной волны пока не стоит. Как защититься простому гражданину?

Эксперты пресс-конференции:

Василий Вовк, генерал-майор юстиции, эксперт по вопросам государственной безопасности

Кирилл Куликов, юрист, народный депутат Украины VI созыва, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине (2005-2007)

Сергей Шабовта, президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 22 марта в 13.00

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