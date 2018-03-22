"Граната стала детской игрушкой в Украине". Эксперт о криминогенной ситуации

"По поводу того оружия и взрывчатки, которые идут с Востока. У нас же под ногами валяется оружие, граната стала детской игрушкой…у нас в погребах с картошкой хранится взрывчатка, при чем в тротиловом эквиваленте она может уничтожить электростанцию. И где контроль", — заявил Вовк на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, Администрацию президента и Кабмин.