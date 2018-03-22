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    "Граната стала детской игрушкой в Украине". Эксперт о криминогенной ситуации

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    Василий Вовк, генерал-майор юстиции, эксперт по вопросам государственной безопасности прокомментировал ситуация с наплывом оружия в Украине.
    РИА Новости Украина

    "По поводу того оружия и взрывчатки, которые идут с Востока. У нас же под ногами валяется оружие, граната стала детской игрушкой…у нас в погребах с картошкой хранится взрывчатка, при чем в тротиловом эквиваленте она может уничтожить электростанцию. И где контроль", — заявил Вовк на пресс-конференции в РИА Новости Украина

    Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, Администрацию президента и Кабмин.

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