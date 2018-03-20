В Раду запретили пускать с оружием

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада во вторник, 20 марта, приняла законопроект о недопуске в здания парламента и Кабмина людей с оружием. За проголосовали 263 народных депутата, передает "112 Украина".

Отныне в здания, где работают Верховная Рада, президент, Кабмин и т. п., не допускаются лица с холодным или огнестрельным оружием, взрывчаткой, средствами подрыва, боеприпасами всех видов и образцов, легковоспламеняющимися жидкостями, пиротехническими средствами, ядовитыми и сильнодействующими веществами. Исключение составляют только государственные охранники таких зданий.

Кроме того, военнослужащим Управления госохраны предоставляются полномочия не допускать в упомянутые здания людей с оружием или другими средствами, которые могут представлять опасность.

Законопроект представил нардеп от БПП, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник.

"Многие спрашивают, что будет со статусом народного депутата, журналистов и других лиц, как будут осматривать… На самом деле этот законопроект не о людях, которых я назвал. Законопроект об объекте, о здании органа государственной власти. Речь идет о здании Верховной Рады, здании Администрации президента, о здании Кабмина, в которых лица, независимо от их статуса публично-политического, государственного и прочее, если у них есть при себе запрещенные предметы, определенные этим законом… им будет запрещено входить в эти здания. Никто никого не будет обыскивать, осматривать, просто если ты хочешь зайти, ты должен выполнять требования закона", — сказал Винник.

Ранее депутат Верховной Рады Надежда Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием.