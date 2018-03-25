Бортник: уже даже громкие криминальные дела в Украине никого не будоражат

РИА Новости Украина

26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта неподалеку от Братиславы полиция обнаружила в одном из домов тела застреленных журналиста Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой. По данным местных СМИ, 27-летний Куциак в последнее время расследовал связи словацких политиков с представителями итальянской мафиозной группировки "Ндрангета" в республике.

А уже 16 марта словацкий премьер Роберт Фицо ушел в отставку со своего поста.

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Если громкое убийство журналиста в Словакии привело к массовым протестам и кадровым чисткам, то в Украине со времён убийства Олеся Бузины ничего подобного не происходит. Причина этому, по мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника в том, что в Украине настолько "раздвинули окно Овертона", то есть, пределы допустимого, что теперь у нас возможно всё, что угодно.

"Общество потеряло чувствительность даже к таким информационным поводам. Что отличает Украину от европейских стран, где такие события обязательно запускают процесс очищения власти", — сообщил эксперт.

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При этом перед выборами 19-го года ситуация будет лишь сгущаться: неудачи в социально-экономической сфере будут компенсироваться всё более тяжелыми гуманитарными информационными зарядами, прогнозирует Бортник.

Facebook 1kozaktv Скриншот с Facebook

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева в феврале началось рассмотрение дела об убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины, погибшего в апреле 2015-го года.

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