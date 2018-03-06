Ветераны при делах... уголовных. Атошники впутываются в шокирующий криминал

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Ночью 4 и 27 февраля на офис Общества венгерской культуры в Ужгороде были совершены нападения — здание забросали "коктейлями Молотова". По подозрению в совершении преступления три человека были задержаны в Польше, пятеро подозреваемых в последнем поджоге попались в Украине. Как отметил глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль, среди поджигателей есть участники АТО.

Впрочем, это даже не удивляет.

Воины-поджигатели

"С сожалением должен констатировать, что среди задержанных злоумышленников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги. Личность организатора тоже установлена — это житель Приднестровья, который сразу после преступления убежал домой. По нашей информации, он сотрудник МГБ (министерства госбезопасности) Приднестровья", — отметил Геннадий Москаль на своей странице в ФБ.

За поджогом якобы стоит ФСБ России — последние поджигатели, по словам Москаля, действовали профессиональнее польских праворадикалов.

Как правильно заметил Геннадий Москаль, ветераны АТО более подготовлены и при этом активны. Во время ликвидации палаточного городка возле Верховной Рады 4 марта было задержано 111 протестующих, из которых у 15 имелись удостоверения участников боевых действий, удостоверение инвалид войны имели еще двое задержанных. Семеро ранее служили в батальоне НГУ "Донбасс".

REUTERS Gleb Garanich Штурм палаточного городка под Радой

При этом один участник боевых действий разыскивался за хулиганство 27 февраля 2018 года под ВР. Еще они экс-боец находился в розыске по ст.309 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) с 29 мая 2015 года.

Атошники-разжигатели

Как заявили в МВД, удостоверение участника боевых действий "не является индульгенцией на нарушение закона", но примеры говорят об обратном.

Преступления бывших военнослужащих из числа участников АТО не новость, а печальные последствия боевых действий на востоке Украины. Если изучить опыт других стран, становится понятно, что подобного стоило ожидать.

Вернувшись с войны, вчерашние военные с большим энтузиазмом берутся не за лопаты, грабли и метлы, а за оружие, с которым идут на преступления. Группы вчерашних атошников собираются в банды, бригады, группировки и занимаются всем, что приносит прибыль, — не все вчерашние "защитники" готовы строить светлое будущее. Сегодня они там, где платят и где можно быстро заработать.

К примеру, занимаются рэкетом. Начали с глубинки — с фермерских хозяйств, на которые одни "наезжают", а другие приходят и предлагают "крышу" — защиту и покровительство (за вознаграждение). Вчерашних бойцов можно встретить как среди рейдеров, так и в среде разных националистических организаций, готовых за деньги "от постоянных благотворителей" "покошмарить" того, на кого спонсоры укажут. Предлагает это бывший боец АТО, а ныне член С14.

Как говорится, идеи-идеями, а кушать хочется всегда.

"Заявление Москаля о том, что несчастные атошники позарились на иудины деньги, а в роли Иуды выступил агент Кремля — целый руководитель МГБ Приднестровья, который организовал хмырей из Черкасс и Кропивницкого и направил их через всю Украину, чтобы подорвать авторитет Украины, прогнозируемо.

Стоило ожидать, что найдут такого организатора и таких исполнителей. Из них уже вышибли признательные показания, которые будут одеваться какими-то доказательствами. Сегодня атошники — это грандиозный потенциал людей, которых легко вовлечь в разные акции. Они депрессивны, ищут приложение своих сил, многие не вернулись к своим прежним профессиям и пытаются штурмовать новые высоты, а с учетом закона об амнистии участникам АТО они уверены в своей безнаказанности.

И даже задержанным за поджог ничего страшного не грозит", — комментирует ситуацию РИА Новости Украина эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

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Лояльное отношение к атошникам, даже к тем, кто совершает откровенный криминал, — это прямая угроза спокойствию всего украинского народа, считает эксперт. Потому что криминальная ситуация с участием ветеранов АТО будет ухудшаться.

"Высшего кощунства, чем наказание штрафом атошника, изнасиловавшего несовершеннолетнюю девочку, придумать сложно. Судья, видите ли, нашел аргумент — у него же дети, он герой войны. А об изнасилованном ребенке никто не подумал. Это вершина аморальности.

Более того, теперь от заказчиков посыпятся предложения атошникам участвовать в разных криминальных делах и делишках. Потому что главным аргументом для нанимателя будет то, что его подручные в тюрьму не сядут. Их пожурят и отпустят, потому что такое в стране происходит сплошь и рядом", — подчеркивает Сергей Шабовта.

В то же время эксперты разочарованы, что сегодня правоохранители не ведут отдельной статистики совершенных ветеранами АТО преступлений и правонарушений. Хотя, если бы их вписывали в отдельную статистическую графу, многие пришли бы в ужас.