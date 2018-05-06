Нападение на "киборга" в Киеве. СБУ задержала подозреваемых

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО Дмитрия Вербича, сообщает "Обозреватель".

По словам одной из задержанных, она гуляла в районе Подола с двумя парнями и девушкой. Затем, как она отметила, компания увидела молодого человека в футболке с национальной символикой и парни сказали, что молодой мужчина — "б*ндеровец" и его нужно наказать.

Она рассказала, что они преследовали ветерана АТО, после чего надели маски и напали на него, применив газовый баллончик и нож, после чего убежали в сторону супермаркета "Сильпо" и сели в троллейбус.

obozrevatel.com В Харькове сотрудники СБУ задержали группу молодых людей, которые избили в Киеве участника АТО

Сообщается, что один из задержанных имел при себе паспорт гражданина России на имя Вячеслава Лукичева.

Напомним, ранее полиция Киева обнародовало видео, на котором запечатлен момент нападения группы лиц на на участника АТО в Донбассе.

В среду, 2 мая, на Подоле в Киеве произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину, а также молотком.