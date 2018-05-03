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    Обнародовано видео жестокого нападения на ветерана АТО в Киеве

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО. (675)

    (обновлено: )14220
    Во время драки с неизвестными один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик. Полиция разыскивает троих парней и двоих девушек.
    Facebook Полиции Киева

    Полиция Киева обнародовало видео, на котором запечатлен момент нападения группы лиц на на участника АТО в Донбассе. В среду, 2 мая, на Подоле в Киеве произошло групповое нападение на "киборга" Дмитрия Вербича, который воевал в Донецком аэропорту. Мужчину ударили ножом в спину, а также молотком. 

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    "Вечером (в среду — Ред.) в отделение хирургии областной клинической больницы от дома 59/5 на улице Константиновской госпитализирован мужчина, 1989 г.р. Предварительно установлено, что во время драки с неизвестными (три парня и две девушки) один из нападавших ударил потерпевшего острым предметом в спину и применили газовый баллончик. Его доставили в больницу, где оказывают необходимую медицинскую помощь", — говорится в сообщении столичного главка полиции.

    Уточняется также, что на место происшествия и в больницу выехали правоохранители, чтобы установить обстоятельства инцидента. Оперативники обследовали место происшествия и посмотрели камеры видеонаблюдения.

    "На записях зафиксированы лица, которые могут быть причастны к совершению правонарушения. Если вы узнали данных личностей, имеете информацию о них или их местонахождении, просим сообщить об этом по телефону 102", — добавили в полиции.

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    Происшествие на Подоле должным образом зарегистрировано, решается вопрос о правовой квалификации. 

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