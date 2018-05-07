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    Мэр Днепра перед 9 мая обратился к "мародерам" и "жулью"

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    По словам Бориса Филатова, 9 мая маршруты движения всех колонн будут разведены не только по времени, но и территориально. При этом он добавил, что никто не имеет права запретить гражданам мирно собираться на улицах.
    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что 9 мая процедура возложения цветов к Памятнику Славы начнется в 9.00, сначала чествовать память погибших будут городские и областные власти, потом атошники, а через полтора часа "всякие другие партии и организации".

    9 мая. Архивное фото
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    При этом он добавил, что маршруты движения всех колонн будут разведены не только по времени, но и территориально.

    Так Филатов ответил "интернет-ресурсам, имеющим отношение к нынешним мародерам, любящим под красно-черными прапорами грабить областные водоканалы", которые, по его словам, "начали зраду разгонять". 

    "Напоминаю, что согласно Конституции никто не имеет права запретить гражданам мирно собираться на улицах. Даже если это кому-то не нравится. А мародерам и политическому жулью, как красно-черному, так и бело-голубому, я напоминаю, что вы все сидите в одном парламенте. Через два ряда. Лучше там себя хоть поубивайте, а не выясняйте отношения на улицах наших городов. Но ведь вы же этого почему-то не делаете?" — написал он на своей странице в Facebook.

    Борис Филатов/Facebook, 7 мая 2018

    Ранее глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что правоохранители 8 и 9 мая перейдут на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями.

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