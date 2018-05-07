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    Политика

    Глава СБУ прокомментировал запланированные провокации на 9 мая

    Тема:

    День Победы в Украине: без красного знамени и без памяти (284)

    (обновлено: )19402
    Василий Грицак заявил, что спецслужбы изучают разноплановую информацию, связанную с празднованием Дня Победы 9 мая. Ранее ОУН заявляло, что сорвет акцию "Бессмертный полк" в Киеве.
    Правоохранители задерживают нарушителя порядка во время Марша Победы в Днепре
    УНИАН

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключил провокации в День победы, который отмечают 9 мая в Украине. 

    Полиция Николаева готовится к беспорядкам 9 мая
    Видео Управления Нацполиции Украины в Николаевской области
    В Николаеве полиция готовится к беспорядкам 9 мая

    Ранее Киевская горадминистрация зарегистрировала заявку движения "Организация украинских националистов", которая намерена организовать в Киеве 9 мая свое мероприятие и препятствовать проведению акции "Бессмертный полк". Националисты сообщили, что намерены провести общественное патрулирование улиц для предотвращения акции.

    "Провокации возможны, я не могу их исключить. Над предотвращением некоторых из них мы уже работаем совместно с полицией", — сказал Грицак на брифинге.

    Он отметил, что в спецслужбе "есть много разноплановой информации, в том числе связанной с 9 мая".

    Ранее сообщалось, что Национальная полиция Украины 8 и 9 мая перейдет на усиленный режим работы в связи с массовыми мероприятиями. По словам главы Национальной полиции Сергея Князева, на полигоне Нацгвардии проводятся специальные учения, чтобы обеспечить мирное спокойствие граждан 8-9 мая и не допустить провокаций.

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