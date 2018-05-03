Марши и факельные шоу по стране: националисты готовятся к 9 мая

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

К началу мая ультраправые успели мобилизоваться, отозвать своих последователей с огородов и с заработков за границей, в отличии от предыдущих лет неожиданно не устроили беспорядки по случаю 2 мая. Но это не значит, что на этом можно ставить точку. Радикалы, ультрас, националисты и прочие члены разных правых течений постараются выступить во всей красе 9 мая. Они не смогут упустить такой шанс накануне выборов. Им нужно поднимать свой опустившийся рейтинг.

Скандинавский сценарий в Одессе

В полиции Одессы отчитались, что мероприятия по случаю памяти погибших 2 мая в Доме профсоюзов прошло спокойно, но не обошлось без мелких инцидентов.

В этот день одесская полиция, совместно с киевскими коллегами, действовала по скандинавской системе — при полной готовности не попадать в поле зрения участников мероприятия и жителей города, что позволило избежать напряжения. В гуще событий присутствовала «полиция диалога» — переговорщики, задача которых была погасить любой конфликт на корню. И это им удалось.

Но, в то же время, в районе железнодорожного вокзала несколько нападавших ударили мужчину, который нес цветы на Куликово поле. Потерпевший заявил, что на него напали проукраинские активисты, отобрали цветы и избили, нападавшие уверяют, что напали из благих намерений — избили за антиукраинские высказывания. Одним из драчунов, по данным местной прессы, оказался членом "Уличного фронта" Демьян Ганул. Полиция данный инцидент квалифицировала как нанесение легких телесных повреждений.

Вечером 2 мая в Одессе прошел "Марше украинского порядка", который националисты приурочили к годовщине трагедии 2 мая 2014 года и почтили память нескольких погибших в потасовке проукраинских активистов. По дороге они скандировали "Москалей на ножи", "Героям 2 мая слава", "Украина превыше всего" и прочее в том же духе. В толпе были флаги "Национального корпуса", "Нацдружины" "Уличного Фронта", ВО "Свободы", "Правого сектора" и др. Колонну сопровождали пешие полицейские и патрульные автомобили и не зря. Полиция задержала мужчину с гранатой. Его передали СБУ как потенциального террориста.

Думская.net Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018

Что показательно, никто из лидеров ультраправых в Одессу не прибыл. Парад принимал бессменный руководитель ВО "Свободы" Олег Тягнибок, который заявил, что "скоро в Украине будет украинская власть и националисты построят честную, справедливую и процветающую Украину".

Фашизм не пройдет!

Как ни странно, но всегда болтливые члены разных ультраправых организаций свои планы на 9 мая еще не афишируют. Хотя, именно сейчас они пытаются объединиться чтобы, по привычке, все толпой напасть на горожан, которые 9 мая придут к памятникам победителям почтить память погибших родственников в жесточайшей войне над фашизмом.

Сейчас они действуют, как обычно, втихую, от злости и злобы громят мемориалы. Бюст советского генерала Николая Ватутина, освободителя Украины, уничтожили в селе Каменка Сумской области. На постаменте остались лишь несколько обломков.

Они бы еще раз залили цементов огонь на памятнике Неизвестному солдату в парке Славы в Киеве, да его охраняют не безразличные киевляне, которым все это время поступают угрозы.

"Если в стране количество сумасшедших увеличивается, реагировать на них не стоит. Угрозы такого плана не системны. Я неоднократно обращался в МВД с просьбой выполнять закон Украины, потому что мы, граждане Украины, заниматься охраной памятников не должны. Мы можем помогать полиции охранять, а полиция должна выставить там патруль. Но, чего мы ждем от тех, кто даже не расследует факты вандализма, когда несколько раз заливали бетоном вечного огня. А при этом, в Киеве все знают, кто это делает, даже моя собака. Но у нас в стране нет политической воли. Единственное, мне будет стыдно, если 9 мая нашу страну будут показывать по всему миру и в кадр попадут эти уроды, которые с перекошенными рожами будут бить стариков. Это меня расстраивает. Но четко предсказать, будут ли радикалы и националисты устраивать заварушки 9 мая могут сказать только в МВД, СБУ, Администрации президента — те, кому эти бригады подчиняются. Они же все ходят под статьями УК и ими легко управлять, всеми этими Карасями из С14 и прочими "активистами". При том, что они как могут дать команду нападать, так и дать команду не выступать", — комментирует РИА Новости Украина народный депутат 6-го созыва Кирилл Куликов.

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Как обещает Кирилл Куликов он и небезразличные киевляне, которые дежурят у Вечного огня, своих позиций не сдадут. Но охраной правопорядка должна заниматься полиция, а не простые граждане.

Проблема в том, что националисты не упустят возможности повыступать, ведь на кану выборы и им нужно зарабатывать очки. Об этом уже заявил лидер ВО "Свобода", к ним готовы присоединиться другие ультраправые. Для того, чтобы заявить о своих намерениях у них еще есть несколько дней.