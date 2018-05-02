Волошин: националисты в Одессе и исторические аналогии

РИА Новости Украина

В среду — четыре года со времен трагедии в Одессе. 2 мая 2014-го в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов. Участники беспорядков использовали огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", ножи, топоры, деревянные палки, биты, нунчаки, камни.

Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

При этом слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В целом дело состоит из нескольких эпизодов: о беспорядках и убийствах на Греческой площади, о гибели людей при пожаре в Доме профсоюзов, о ненадлежащем выполнении служебных обязанностей сотрудниками милиции и о халатности пожарных. Пока итогом расследования стал громкий приговор суда в сентябре 2017 года. 18 сентября Ильичевский суд Одесской области признал сторонников Антимайдана невиновными по делу о событиях 2 мая на Греческой площади. Такое решение суда спровоцировало беспорядки, так как националисты решили атаковать охраняющих здание правоохранителей. На сегодня же в Одессе националисты анонсировали очередной марш.

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По информации главы одесской ячейки "Национального корпуса" Александра Дроздова, участники марша пройдут от парка Шевченко до Соборной площади. Дроздов также сказал, что марш несет "исключительно мирный характер". Кроме того, он заявил, что националисты намерены проводить такой марш ежегодно.

В свою очередь глава Одесской областной администрации Максим Степанов заверил, что у правоохранителей достаточно средств, чтобы не допустить провокаций в этот день и выразил уверенность, что мероприятия пройдут мирно.

Политолог-международник Олег Волошин отметил, что "марш украинского порядка", запланированный в Одессе в годовщину трагедии, имеет всем очевидные исторические аналогии. Эксперт подчеркнул, что "украинский порядок" — понятие парадоксальное.

"Марш украинского порядка" в Одессе в годовщину трагедии… Когда так откровенно никто ничего не скрывает, можно даже не искать очевидные исторические аналогии. Проблема только для Нацкорпуса и Ко в том, что их идейные вдохновители в своих дневниках и мемуарах чётко дали понять, что считают словосочетание "украинский порядок" оксюмороном. Примерно, как "немецкое разгильдяйство". Если бы они победили, порядок был бы, а вот украинцы вряд ли", — разъяснил Волошин.