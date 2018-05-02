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    Лидер ОУН призвал сделать из одесской трагедии государственный праздник

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    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (81)

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    Лидер ОУН Николай Коханивский выразил надежду, что 2 мая будет в Свободной Украине государственным праздником, ведь, по его мнению, именно в этот день в 2014 году украинцы Одессы остановили и победили "русскую весну".
    Николай Коханивский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Руководитель Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский призывает сделать 2 мая государственным праздником.

    С таким предложением он обратился в четвертую годовщину трагических событий 2 мая в Одессе.

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    "Одесса 2 мая 2014. Я помню, я горжусь! А еще я верю, что очень скоро именно этот день (а не ватные "первадевятамая") будет в Свободной Украине государственным праздником! Ведь именно 2.05.2014 г. украинцы Одессы остановили и победили "русскую весну"! Слава Нации!" — написал Коханивский в Facebook.

    Николай Коханивский/Facebook, 2 мая 2018

    После смены власти в Украине активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами Антимайдана с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также участниками Евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители Антимайдана. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

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