В Одессе националисты проводят марш, посвященный трагедии 2 мая

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В Одессе около 18.00 2 мая началась акция националистов, которую проводят "Национальный корпус" и несколько радикальных организаций. "Марш украинского порядка" посвящен трагедии 2 мая 2014 года, когда во время беспорядков на Куликовом поле погибли около 50 человек, сотни получили ранения.

Участники марша собираются в парке им. Шевченко у памятника Кобазрю. В акции принимают участие около 300 человек.

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Место проведения марша оцеплено полицией.

Ранее в митинге памяти жертв трагедии 2 мая на Куликовом поле приняли участие около 200 человек. Всего в течение дня Куликовое поле посетили около двух тысяч одесситов, которые принесли цветы к Дому профсоюзов.

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