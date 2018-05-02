наверх
02.05.201819:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.20- 0.03
  • EUR31.62- 0.30
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Одессе националисты проводят марш, посвященный трагедии 2 мая

    Тема:

    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (86)

    (обновлено: )52919
    На "Марш украинского порядка" в Одессе 2 мая собралось несколько сот членов националистических и радикальных организаций. Акция началась у памятника Тарасу Шевченко в одноименном парке.
    Видео Odessa ONLINE

    В Одессе около 18.00 2 мая началась акция националистов, которую проводят "Национальный корпус" и несколько радикальных организаций. "Марш украинского порядка" посвящен трагедии 2 мая 2014 года, когда во время беспорядков на Куликовом поле погибли около 50 человек, сотни получили ранения.

    Участники марша собираются в парке им. Шевченко у памятника Кобазрю. В акции принимают участие около 300 человек.

    Читайте также: 2 мая в Одессе – украинцы убивают друг друга в угоду кукловодам

    Место проведения марша оцеплено полицией.

    Ранее в митинге памяти жертв трагедии 2 мая на Куликовом поле приняли участие около 200 человек. Всего в течение дня Куликовое поле посетили около двух тысяч одесситов, которые принесли цветы к Дому профсоюзов.

    Читайте также: Годовщина 2 мая. Одесса уже не боится нацистов — Скорик

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Построение полиции и нацгвардии на Куликовом поле
    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан
    Появилось видео с места нападения на нардепа Найема
    Криминальные войны: дерзкое избиение нардепа
    Леонид Пасечник
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Пассажиры идут сотни метров пешком в Армении
    Майдан по-армянски: тотальная блокада страны