Годовщина 2 мая. Власть кровно повязана с убийцами

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Трагедия на Куликовом поле в Одессе 2 мая 2014-го года была спланированной акцией по ликвидации и устрашению, рассказал в комментарии РИА Новости Украина одесский политолог Геннадий Чижов.

Напомним, после Революции достоинства в Киеве активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 человек пострадали.

По мнению политолога Геннадия Чижова объективное расследование трагедии в Одессе начнется только после того, как в Украине поменяется президент.

"Еще в 2014-м году, практически сразу после событий на Куликовом поле сказал, что главная причина трагедии заключается в том, что к власти рвется определенная политическая сила, которая и допустила этот акт сожжения. Сегодня именно она посредством своего влияния и блокирует решение вопроса, расследование преступлений. 2 мая 2014-го года я был на Куликовом поле и могу сказать, что, по сути, это была операция по ликвидации и устрашению. Ведь тех, кто тогда оставался на площади перед Домом профсоюзов было совсем мало — они, по сути, были как овцы на заклание. Люди, которые виновны в преступлениях кровью повязаны с властью. Поэтому до тех пор пока государством будут руководить нынешние политические деятели никаких результатов не будет. Как только в Украине поменяется президент, появится шанс, что все встанет на свои места и начнется объективное расследование этого дела", — говорит Чижов.

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Кроме того, политолог прокомментировал проведение в Одессе "Марша украинского порядка", который организовали "Национальный корпус", "Правый сектор" и другие "правые" организации.

"Националисты таким образом пиарят себя. Это ни что иное как демонстрация силы. Но "демонстрировать порядок" таким вот образом чревато последствиями — ведь маятник может качнуться в другую сторону. Большинство одесситов негативно относятся к подобного рода маршам. Люди в Одессе, как впрочем и во всей Украине, хотят, чтобы порядок в стране, экономике наводили цивилизованными методами", — резюмировал политолог.