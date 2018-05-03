С флагами и файерами. По Одессе маршем прошли сотни националистов

Несколько сотен активистов ВО "Свобода", организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины", "Уличный фронт" и "Правый сектор" прошли в среду по улицам Одессы.

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Они приурочили марш к четвертой годовщине событий 2 мая, которые рассматривают как "победу одесситов над "русским миром", пишет Думская.

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Ранее пресс-служба МВД сообщила, что участие в марше националистов в Одессе по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года приняли около 700 человек.