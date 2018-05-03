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    С флагами и файерами. По Одессе маршем прошли сотни националистов

    Тема:

    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (94)

    (обновлено: )24815
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net

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    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018

    Несколько сотен активистов ВО "Свобода", организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины", "Уличный фронт" и "Правый сектор" прошли в среду по улицам Одессы.

    Смотрите также: Трагедия в Одессе. Скандальный экс-нардеп "наехал" на пострадавшего

    Они приурочили марш к четвертой годовщине событий 2 мая, которые рассматривают как "победу одесситов над "русским миром", пишет Думская.

    Читайте также: Елена Лукаш об "одесской Хатыни": зло не останется безнаказанным

    Ранее пресс-служба МВД сообщила, что участие в марше националистов в Одессе по случаю годовщины трагических событий 2 мая 2014 года приняли около 700 человек.

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