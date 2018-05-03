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    Соцсети: марш "украинского порядка" в Одессе... с неофашизмом вас!

    (обновлено: )942184
    В Одессе 2 мая сотни демонстрантов вышли на "Марш украинского порядка", посвященный годовщине трагедии в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Кто и для чего организовал одесское шествие украинских националистов?
    Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018
    Думская.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина   

    Вот уже 4 года как Одесса в начале мая становится не просто прекрасным цветущим городом, а настоящей ареной для политических баталий. В этом году по одесским улицам прошли сотни активистов ВО "Свобода", организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины", "Уличный фронт" и "Правый сектор". Марш был призван продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны, заявили организаторы.  

    Стоит отметить, что в Одессе прошли и другие мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии на Куликовом поле, произошедшей 2 мая 2014 года. С тех пор прошло уже 4 года, но по сей день преступление не раскрыто, а виновные в гибели 48 человек не наказаны. В украинском сегменте соцсетей годовщина трагедии стала темой номер один для обсуждений, а особенно "Марш украинского порядка".

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