Соцсети: марш "украинского порядка" в Одессе... с неофашизмом вас!

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вот уже 4 года как Одесса в начале мая становится не просто прекрасным цветущим городом, а настоящей ареной для политических баталий. В этом году по одесским улицам прошли сотни активистов ВО "Свобода", организаций "Национальный корпус", "Национальные дружины", "Уличный фронт" и "Правый сектор". Марш был призван продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны, заявили организаторы.

Стоит отметить, что в Одессе прошли и другие мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии на Куликовом поле, произошедшей 2 мая 2014 года. С тех пор прошло уже 4 года, но по сей день преступление не раскрыто, а виновные в гибели 48 человек не наказаны. В украинском сегменте соцсетей годовщина трагедии стала темой номер один для обсуждений, а особенно "Марш украинского порядка".