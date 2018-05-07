Рудяков: радикалы 9 мая перейдут от подавления к запугиванию

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В нынешнем году Украина готовится ко Дню Победы, 9 мая, с особой тревогой. После "акций" радикалов в 2017 году стало ясно, что даже просто выйти на улицу с портретом погибших в войну родственников – крайне опасно.

Фактически, для значительной части украинцев этот день – День памяти и скорби, а для разного рода правых "активистов" – возможность еще раз напомнить о себе и запугать общество.

Чего можно ожидать в стране на 9 мая, где будет особенно "горячо" и как отреагирует власть: разговор РИА Новости Украина с политологом, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива" Павлом Рудяковым.

Вот уже одиозный лидер "Братства" Корчинский фактически угрожает акции "Бессмертный полк", раньше другие радикалы обещали новые "акции" на 9 мая. Как вы считаете, стоит ли ожидать общественных конфликтов в этот день?

– Хотелось бы ошибиться, но я думаю, что они будут. И подготовлены, запланированы всяческие эксцессы провокационного характера со стороны различных радикальных группировок и тех сил, кто стоит за этими группировками. К сожалению, уже нет ни малейших сомнений.

Не только Корчинский… Есть целый ряд этих групп. 13 апреля возле памятника Ватутину в Киеве была устроена потасовка провокационного характера, устроенная организацией Січ (или С14), когда они приехали раньше и не пустили ветеранов и общественников, не дали возложить цветы к памятнику генерала Ватутина накануне годовщины смерти.

И тогда из тех видеоматериалов, а их много снималось, этого специально ждали, это было запрограммировано, запланировано, срежиссировано, технологически очень хорошо организовано… Тогда среди прочего в этих видео прозвучали слова со стороны радикальной шпаны: "Мы вам покажем 9 мая, попробуйте только суньтесь!" И мне кажется, что это не пустые угрозы, а за этим действительно стоит системная, целенаправленная работа определенных кругов для подавления энергии исторической памяти со стороны значительной части украинского населения – что естественно, в общем.

Для подавления, для переведения кампании подавления исторической памяти в стадию запугивания – она уже в значительной степени переведена. Несмотря на вопиющую противозаконность такого рода действий не позволить части общества в этот день выйти, продемонстрировать свою верность традиции, свою историческую память.

Поэтому, я думаю, следует ожидать эксцессов разного рода – всяких потасовок, конфликтных ситуаций, которые спровоцирует и реализует радикальная часть, радикальные группировки.

А как может отреагировать общество?

– Сейчас дополнительный фактор, который вызывает тревогу и опасения, это еще более сильная радикализация, чем она была еще полгода или год назад, в майскую пору. Ситуация еще более накручена, еще сильнее состояние общей истерии – общественной, политической, которая подогревается со всех сторон.

Где, на ваш взгляд, могут быть конфликты и стычки? В каких городах?

– В Одессе, я думаю, будут, но в незначительной степени, потому что в Одессе фактически установлен контроль радикалов над уличными манифестациями. Там, может, будут единичные потасовки с участием небольшого количества людей. Но это не за счет того, что там ситуация более ровная, а за счет того, что там подавлена, загнана эта победная (от слова Победа) оценка событий мая 1945 года, она загнана, затерта, население запугано. Хотя, все равно, там, я думаю, люди выйдут.

В Киеве, мне кажется, следует ожидать каких-то конфликтных ситуаций и, возможно, столкновений. И во всех больших городах – по Юго-востоке везде, я думаю, это будет. И по Центральной Украине.

Еще дело в том, что, насколько я вижу эту ситуацию, не только с празднованием 9 мая: у заметного количества людей, которые склонны оставаться в рамках той исторической модели, исторического дискурса, который более привычен для украинского национального сознания, связанный еще с традицией советской, пост-советской, иссекает ресурс терпения. Они готовы выходить даже с голыми руками, идти открыто, чтобы показать свою позицию.

Мне кажется, эта энергия уже накопилась и она может прорваться.

Читайте также: Марши и факельные шоу по стране: националисты готовятся к 9 Мая

А что будет делать власть, если конфликты все же случатся?

– Тут для власти, конечно, испытание. От власти хотелось бы какой-то определенности. Но, опять-таки, вспоминая историю 13 апреля возле памятника Ватутину, полиция не только позволила совершиться этой акции вандализма, надругательства, запугивания более чем пожилых ветеранов, полиция не вмешивалась. А потом продолжилось тем, что эти радикальные ребята еще и полицию тоже "отбомбили", обрызгали газами, нанесли незначительные увечья полицейским. Полиция самоустраняется от этого, хотя должны была бы действовать по-другому.

А такое поведение полиции и сил охраны правопорядка объясняется позицией власти, которая хоть и не признает этого на официальном уровне, но неофициально фактически поддерживает радикальные группировки. Или поддерживает, или пасует перед ними. Во власти же тоже есть разные линии.

Мне кажется, 9 мая у нас пройдет – люди вспомнят и Победу, и членов своих семей, которые в эту Победу вложили кто кровь, кто здоровье, кто жизнь. Но пройдет, к большому сожалению, не так празднично, не в поминально-праздничном, победном ключе, как в ожидании нежелательных эксцессов и потом – переживании по поводу этих эксцессов.