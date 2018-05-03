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    Корчинский пообещал резкий ответ "Бессмертному полку" 9 мая

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (257)

    (обновлено: )530019
    По словам лидера партии "Братство" Дмитрия Корчинского, восьмого и девятого мая с портретами дедов и прадедов из дивизии "Галичина" националисты "должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен".
    Дмитрий Корчинский. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На среду, 9 мая, в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников, сообщает "112.ua" со ссылкой на главу полиции Киева Андрея Крищенко.

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    "На 9 мая у нас по-прежнему только одна заявка акции "Бессмертный полк". Они определяют до 3 тысяч участников. Но, насколько я понимаю, она будет проходить в разных городах, поэтому подвоза людей не будет и придут только киевляне. Каких-то заявок от организаций, выступающих против проведения такой акции, у нас пока нет, но еще неделя, и заявки могут появиться за день-два", — сообщил глава киевской полиции.

    В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в своем фейсбуке уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".

    "В "поддержку" ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный полк" мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж и бессмертен", — написал Корчинский.

    Ранее Корчинский сообщал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией.

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