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    Дмитрий Корчинский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Червоненко и Корчинский поскандалили в прямом эфире
    "Быдло и проститутка": Червоненко переругался с Корчинским в прямом эфире 
    13:43 06.02.2018
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    Бывший министр транспорта и экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский позволили себе резкие высказывание в адрес друг друга.
    Дмитрий Корчинский
    Националист Корчинский признал, что Крым стал жить лучше
    11:32 28.11.2017
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    Украинский политик отметил, что бюджетники, военные пенсионеры и ряд чиновников живут лучше, чем при Украине. Он также добавил, что многие украинцы продолжают отдыхать и вести бизнес в Крыму.
    Илья Кива в роли Нестора Махно
    Илья Кива сыграл роль Нестора Махно в фильме радикала Корчинского
    11:42 27.11.2017
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    Кива заявил, что играет роль Махно в фильме Дмитрия Корчинского. Фото и видео съемочного процесса Кива опубликовал в соцсетях.
    Народный депутат Евгений Балицкий
    Депутат пригрозил выехать в РФ вместе со своим округом 
    17:09 14.11.2017
    4168Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    Евгений Балицкий во время спора с Дмитрием Корчинским пригрозил покинуть Украину "со своими территориями".
    Наташа Королева
    СБУ запретила Наташе Королевой въезд в Украину в течение 5 лет
    15:22 21.10.2016
    2451Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook обнародовал ответ на запрос своей жены, депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Оксаны Корчинской, в котором говорится, что спецслужба запретила Королевой въезд в Украину.
    Дмитрий Корчинский
    Корчинский заявил, что сотрудники "Интера" сами подожгли офис
    12:29 06.09.2016
    732Нападение и поджог на канале "Интер"
    По мнению политика Дмитрия Корчинского, работники "Интера" сами подожгли здание, чтобы уничтожить важные документы. Они хотят "вызвать репрессии против украинских патриотов".
    Появилось видео стрельбы Кивы из пулемета
    Появилось видео стрельбы Кивы из пулемета 
    19:46 25.04.2016
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    Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива стреляет из пулемета "Максим".
    Украинский герб на здании Верховной Рады
    В Раде готовится постановление о разрыве дипотношений с РФ
    20:26 08.03.2016
    28337Отношения Украины и России
    На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады некоторые народные депутаты внесут проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Россией, сообщил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.
    Дмитрий Корчинский
    Лидер "Братства" Корчинский заявил, что в Интерполе решили его отпустить
    21:17 28.11.2015
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    Ранее Корчинский сообщил, что его задержали сотрудники итальянской полиции по запросу России. По его словам, задержание было связано с подозрением в причастности к терроризму.
    Сын Дмитрия Корчинского Даниил возле джипа Dodge
    Корчинский прокомментировал скандал вокруг его сына и угнанного джипа
    11:14 12.10.2015
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    Корчинский считает ситуацию, в которую попал его сын, "обычной". По его словам, на попечении Вооруженных сил и МВД находятся автомобили со штрафплощадок, нерастаможенные или те, что были в розыске.
    Сын Дмитрия Корчинского задержан на джипе с поддельными номерами
    В Киеве задержан сын Дмитрия Корчинского на украденном джипе
    07:20 10.10.2015
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    Журналистка Лидия Панькив сообщила, что в столице патрульная полиция остановила внедорожник, находившийся в розыске. За рулем оказался сын известного политика Дмитрия Корчинского.
    Дмитрий Корчинский
    Российские следователи возбудили дело против Корчинского
    09:58 21.03.2014
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    Российские следователи возбудили дело о публичных призывах к развязыванию агрессивной войны и терроризме в отношении лидера одной из националистических организаций Украины Дмитрия Корчинского.
    Ситуация в Украине
    МВД объявило в международный розыск Корчинского
    10:13 15.12.2013
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    МВД Украины объявило в международный розыск лидера радикальной группы "Братство" Дмитрия Корчинского, подозреваемого в организации массовых беспорядков в центре Киева.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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