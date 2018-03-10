Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский на своей странице в Facebook обнародовал ответ на запрос своей жены, депутата Верховной Рады от "Радикальной партии" Оксаны Корчинской, в котором говорится, что спецслужба запретила Королевой въезд в Украину.
Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива стреляет из пулемета "Максим".
На ближайшем пленарном заседании Верховной Рады некоторые народные депутаты внесут проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Россией, сообщил лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский опубликовал видео на своей странице в Facebook, на котором начальник департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Илья Кива стреляет из пулемета "Максим".