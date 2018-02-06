"Быдло и проститутка": Червоненко переругался с Корчинским в прямом эфире

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КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Бывший министр транспорта и экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко переругался с лидером партии "Братство" Дмитрием Корчинским во время прямого телевизионного эфира.

Поводом для конфликта стал спор о причинах оттока работоспособных украинцев за границу. Корчинский советовал согражданам оставаться работать в стране, укрепляя ее экономику, и привел в пример Израиль. На это Червоненко ответил, что не стоит сравнивать слабую Украину с сильным Израилем: "Вы что путаете, про какое достоинство говорите с голым з*дом. Достоинство – это когда ты хочешь не только на патриотизме работать, а хочешь работать и видеть, что страна ценит тебя. Люди едут в Польшу не от хорошей жизни", — заявил бывший министр.

После этого оба политика перешли на взаимные оскорбления и обвинили друг друга в провоцировании антисемитских настроениях в Украине.

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"Только что Червоненко рассказывал, насколько евреи лучше украинцев. Я боюсь, что этот человек своими выступлениями провоцирует антисемитские настроения в Украине. Этот парень, который сидит у вас, он обижается потому что теперь имеет меньше возможности взыскивать с украинцев", — сказал Корчинский в ходе перепалки на телеканале "112 Украина".

"Был бы ты нормальный пацан, ты бы за базар ответил, а так ты просто наемная проститутка", — ответил ему Червоненко и потребовал от телеведущего прекратить разговор с "быдлом".

Ранее Червоненко заявил, что Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию в связи с государственной политикой Украины: "Во Львове, на всех западных границах — тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу. А до этого благодаря "Свободе" нам перекрыли путь транзита через страны СНГ".

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