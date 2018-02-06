Парубий о том, что больше всего обижает его в "антибандеровском" законе

Закон об Институте национальной памяти Польши, который, в частности, предполагает уголовную ответственность за пропаганду т.н. "бандеровской идеологии, не принесет выгоды ни Варшаве, ни Киеву, убежден спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны, включая геноцид европейского еврейства. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. Президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.

"По моему глубокому убеждению, этот закон является ударом в спину воюющей Украины. И без сомнения, от него не получат выгоду ни в Варшаве, ни в Киеве. Только один выгодоприобретатель может быть – в Кремле за разжигание вражды. Я считаю, этот шаг является недружественным. Украина никому не позволит и отвергает любую возможность, чтобы кто-то мог указывать Украине, как формировать нашу историческую память, как уважать украинских героев", – сказал Парубий в эфире телеканала ICTV.

По словам спикера, больше всего обижает то, что этот закон "принят в то время, когда Украина и украинцы своей грудью на передовой на Востоке Украины защищают весь свободный мир, в том числе Польшу и поляков от российской агрессии".

Парубий также добавил, что в первый пленарный день новой сессии Верховная Рада рассмотрит проект постановления о заявлении украинского парламента в связи с принятием Польшей "антибандеровского закона".

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Отметим, что польский закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.