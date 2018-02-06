Безсмертный о необходимости полной милатаризации Украины

Власть после президентских выборов обязана кардинально менять ситуацию на фронте, ведь армия, которая на войне не воюет, — это армия, которая разлагается, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины, бывший представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бессмертный.

Он отметил, что Украине одновременно необходимо решать две ключевые проблемы: это перезагрузка государства посредством принятия новой Конституции и вопрос войны, что требует определенного переходного периода.

"Очевидно, что следующая президентская кампания полностью определит судьбу действующего парламента и ход парламентских выборов. Более того, я уверен, если общество будет настаивать на изменениях, то сразу после президентских выборов действующий парламент будет распущен. Ждать полгода до очередных выборов ни у кого не будет времени, поскольку необходимо принимать очень быстрые решения. В частности, концентрировать власть в одних руках на определенный переходный период и взять за это ответственность", — сказал Безсмертный в эфире телеканала Zik.

По мнению эксперта, прежде всего новая власть будет обязана кардинально менять ситуацию на фронте.

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"Нас ожидает милитаризация страны, экономики и промышленности. Даже компьютер в Украине обязан "взяться за оружие", чтобы выйти победителем из войны и заложить принцип и формат нового украинского государства. На мой взгляд, чтобы кардинально изменить ситуацию в стране к лучшему, трех лет будет достаточно", — спрогнозировал дипломат.

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Ранее в ЕС заявили, что Украина должна создать Антикоррупционный суд до президентских выборов.