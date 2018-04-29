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    Корчинский рассказал, когда Украина начнет "масштабную войну с Россией"

    (обновлено: )38705
    Лидер националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что в случае кризиса в Москве наступление Киева "станет возможным", добавив, что в этих условиях начнется "масштабная война с Россией".
    Дмитрий Корчинский
    Дмитрий Корчинский, facebook

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Лидер националистической организации "Братство" Дмитрий Корчинский рассказал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией.

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    По его словам, сейчас Киев следует стратегии выжидания.

    "В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным", — сказал Корчинский в эфире канала Ukrlife.tv, добавив, что в этих условиях начнется "масштабная война с Россией".

    При этом, по мнению националиста, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.

    "Таким кризисом можно будет воспользоваться и освободить Донбасс, Крым, Кубань и все, что мы захотим, все, на что у нас хватит сил", — подчеркнул Корчинский.

    Напомним, ранее Печерский районный суд Киева обязал Нацполицию возбудить уголовное дело против Корчинского за слова о необходимости "уничтожения" Виктора Медведчука — представителя Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа".

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