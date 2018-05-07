Вятрович выступил с предупреждением накануне 9 Мая

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что использование коммунистической символики 9 Мая будет "прямым нарушением закона". Об этом сообщил он в комментарии изданию Обозреватель.

По его словам, этот день "не является выходным днем для выполнения законов Украины".

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Отвечая на вопрос, как следует поступать с теми, кто, следуя советской традиции, будет отмечать этот день с красными флажками, георгиевскими лентами и другой коммунистической символикой, директор ИНП отметил: "Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности".

Вятрович также добавил, что ни 9 Мая, ни какой-либо другой день не может быть днем, свободным от выполнения закона.

"Этот день требует реализации закона в полной мере и без исключений", — заключил он.

Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на среду, 9 мая, в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".