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    Вятрович выступил с предупреждением накануне 9 Мая

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    (обновлено: )1938234
    По словам директора Института национальной памяти Владимира Вятровича, 9 мая "не является выходным днем для выполнения законов Украины", поэтому все нарушители должны быть привлечены к ответственности.
    Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что использование коммунистической символики 9 Мая будет "прямым нарушением закона". Об этом сообщил он в комментарии изданию Обозреватель.

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    По его словам, этот день "не является выходным днем для выполнения законов Украины".

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    Отвечая на вопрос, как следует поступать с теми, кто, следуя советской традиции, будет отмечать этот день с красными флажками, георгиевскими лентами и другой коммунистической символикой, директор ИНП отметил: "Это будет прямым нарушением закона. Соответственно, они должны быть привлечены к ответственности".

    Вятрович также добавил, что ни 9 Мая, ни какой-либо другой день не может быть днем, свободным от выполнения закона.

    "Этот день требует реализации закона в полной мере и без исключений", — заключил он.

    Ранее глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что на среду, 9 мая, в Киеве заявлена только одна акция — "Бессмертный полк" с тремя тысячами участников. В то же время лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский уже объявил об акции "Бессмертная дивизия".

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