В Одессе усиленный режим безопасности продлится до 9 мая - спецкор

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В среду, 2 мая, в Одессе обошлось без чрезвычайных происшествий. Вечером там завершился "Марш украинского порядка" и также прошли другие мероприятия приуроченные к четвертой годовщине трагических событий, унесших жизни почти полусотни человек.

Центральные улицы Одессы вчера были перекрыты. Полиция охраняла демонстрантов. При этом одного из участников уличных шествий сотрудники Приморского отдела полиции Одессы задержали в центре города. В сумке у этого мужчины находилась граната. Так же, по данным местных СМИ, активисты организации "Уличный фронт" напали на мужчину, который шел с цветами на Куликово поле. Драку пресекла полиция.

Подробнее о том, что происходило в годовщину трагедии в Доме профсоюзов, рассказал (2 мая — Ред.) специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Полуев.

Как прошел вчерашний день?

— В немножко напряженном режиме. Много полиции было, все ожидали каких-то провокаций, но обошлось более-менее без инцидентов.

Какие ЧП были зафиксированы в городе?

— Глобальных каких-то ЧП не было. Было несколько конфликтов между идеологическими противниками на Куликовом поле, во время акции памяти возле Дома Профсоюзов. Также инцидент неподалеку от Куликового поля возле ж/д вокзала был, где напали на мужчину, который нес цветы, судя по всему на Куликово поле, его ударили в лицо, полиция пригласила всех участников драки в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств. И задержание мужчины с гранатой, по предварительной информации, на маршруте следования колонны, которая шла с парка Шевченко на Соборную площадь.

Думская.net Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018

Сколько сотрудников полиции было задействовано, насколько успешно отработали обеспечение общественной безопасности?

— В целом, действия полиции можно оценить положительно, было задействовано больше 2500 сотрудников, это не только полиция, это НГУ, СБУ, а также привлекались бойцы Госпогранслужбы. По поводу охраны порядка вчера в полиции отметили одну особенность, что действовали по скандинавской схеме, это на виду у большинства людей, которые приходят на массовые акции, есть только сотрудники полиции диалога, которые в ярких жилетках, в случае возникновения каких-то словесных перепалок именно они сначала вступают в действие, пытаются разнять людей, уговорить не конфликтовать. Если это не помогает, тогда уже привлекаются обычные сотрудники полиции, уводят смутьянов в сторону.

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А как граждане реагировали на усиленные меры безопасности на время шествия и митингов?

— В целом, в принципе, одесситы относились нормально. Единственное, был такой момент: в связи с проведением массовых мероприятий было перекрытие дорог в районе Куликового поля, ж/д вокзала, Соборной площади, образовались большие пробки с утра, поскольку второе мая уже было рабочим днем, и ситуативный штаб, который был развернут в полиции, принял решение разблокировать некоторые улицы, которые были перекрыты, чтобы немного трафик освободился.

Думская.net Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018

Пытались ли какие-то политики использовать вчерашние собрания людей для публичных выступлений или какой-то агитации?

— Да, были такие случаи во время марша, который прошел вечером, с участием различных общественных организаций и партий. Не буду называть их, но они принимали участие и также руководители этих политических движений принимали участие в них.

На сегодня все тихо, все спокойно уже?

— Да, сегодня в Одессе все тихо и спокойно. Продолжается усиленный режим службы правоохранителей до 9 мая, поскольку традиционно в Одессе напряженные даты это 10 апреля, 2 мая и 9 мая. То есть, до 9 мая сохраняется усиленный режим службы у правоохранителей.

Думская.net Марш националистов в Одессе, 3 мая 2018

Ранее спецкор из Одессы Александр Тараненко рассказал, как проходили акции памяти жертв трагедии в Доме профсоюзов.

А политолог Алексей Якубин отметил, что расследованию трагедии 2 мая в Одессе препятствуют сознательно.