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    Трагедия в Одессе. Скандальный экс-нардеп "наехал" на пострадавшего

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    Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: никто не наказан (92)

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    Скандально известный "свободовец" Игорь Мирошниченко попросил одного из пострадавших во время событий в Одессе 2 мая 2014 года Сергеея Дмитриева ответить на вопросы, "является ли Россия оккупантом" и "чей Крым?".
    Канал на Youtube NEWSONE

    В прямом эфире телеканала NEWSONE в ходе обсуждения одесской трагедии 2 мая произошел скандал. Серьезная словесная перепалка случилась между пострадавшим при пожаре в Доме профсоюзов Сергеем Дмитриевым и народным депутатом Украины VII созыва от ВО" Свобода" Игорем Мирошниченко.

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Скандально известный "свободовец" попросил Дмитриева ответить на вопросы, "является ли Россия оккупантом" и "чей Крым?". В ответ на это Дмитриев задал свой вопрос: "Одесситы – это украинцы? Почему украинцев сожгли 2 мая 2014 года?".

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    После этого в студии начались словесная перепалка, крики и взаимные обвинения. 

    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались столкновения между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Столкновения продолжались более шести часов и закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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    В Одессе накануне прошли траурные мероприятия, посвященные четвертой годовщине трагедии 2 мая. Горожане и гости Одессы несли цветы к местам, где погибли люди. Памятные мероприятия в Одессе в этом году традиционно проходят при повышенных мерах безопасности.

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