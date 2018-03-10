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    Игорь Мирошниченко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 21
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    Флаг Свободы
    Националисты предлагают использовать флаг ОУН наряду с государственным
    15:42 05.02.2018
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    Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что представители "Свободы" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя.
    Акция Свободный доступ украинцев к берегам Днепра
    Столкновения во время сноса забора на берегу Днепра в Конча-Заспе 
    04:45 17.06.2017
    430
    Одними из главных "действующих лиц" акции "Свободный доступ украинцев к берегам Днепра" стали скандальный депутат Киевсовета Игорь Мирошниченкои его коллега по партии ВО "Свобода" Эдуард Леонив.
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Война c великим и могучим: путь в гетто, наказание батогом
    14:35 26.05.2017
    141875% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Языковая тема всегда была крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.
    Экс-нардеп Игорь Мирошниченко
    Экс-нардеп предложил бить батогами учителей за разговоры на русском
    18:37 25.05.2017
    320
    По мнению бывшего парламентария от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко, иногда можно и к батогу прибегнуть, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям.
    В осаде. Двойные кордоны Нацгвардии на подступах к посольству РФ
    День выборов, потасовки в Одессе и Киеве. Послевкусие в соцсетях
    17:29 19.09.2016
    1018Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    Выборы в Госдуму России, вполне ожидаемо, стали поводом для очередных столкновений у дипломатических представительств страны. На этот раз неспокойно было не только в столице, но и в Одессе. Что пишут о минувших событиях украинцы в соцсетях?
    Нападение на россиянина под зданием РФ в Киеве
    Стали известны подробности избиения россиянина под посольством РФ в Киеве
    12:52 18.09.2016
    9184
    Россиянин пытался пройти на избирательный участок, чтобы проголосовать. Конфликт возник после заявления гражданина с российским паспортом о роли Сталина в победе в ВОВ.
    Голосование на выборах в Госдуму РФ в посольстве России в Киеве
    "Свобода" стягивает активистов под посольство РФ в Киеве
    11:08 18.09.2016
    1176
    К зданию дипмиссии прибыли несколько представителей ВО "Свобода", которые заявили, что члены и активисты их политсилы намерены в ближайшее время провести пикет в знак протеста против проведения на территории Украины выборов в РФ.
    Срыв презентации книги историка Петра Толочко в РЦНК в Киеве
    Погром Мирошниченко в здании Россотрудничества в Киеве 
    21:13 07.07.2016
    2317
    Националисты из "Свободы" в четверг сорвали презентацию книги известного украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко "Откуда пошла руская земля" (авторское название) в Киеве.
    Свободовца Мирошниченко облили фекалиями в Киевсовете
    "Свободовца" Мирошниченко облили фекалиями в Киевсовете 
    19:19 20.04.2016
    1734
    Между депутатом от "Свободы" Игорем Мирошниченко и активистом гражданской организации "Не молчи" Орестом Гаранджой в Киевсовете произошла потасовка. Конфликт произошел во время заседания комиссии по вопросам экологической политики.
    Игорь Мирошниченко со следами побоев
    Обзор соцсетей: "свободовца" Мирошниченко избил боец "Правого сектора"
    17:13 09.11.2015
    1319
    Минувшая неделя была весьма урожайной на всевозможные политические скандалы и драки. Последний инцидент произошел буквально вчера: его участником стал известный "драчун" из "Свободы" Игорь Мирошниченко. Что пишут об этом скандале украинцы в соцсетях?
    Игорь Мирошниченко после избиения
    Хроника 8 ноября: избиение "свободовца" Мирошниченко, ДТП с участием Терехова
    09:15 09.11.2015
    870
    В воскресенье, 8 ноября, кандидат в мэры Павлограда от партии "УКРОП" Евгений Терехов попал в ДТП. Помимо этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к нардепам с требованием на следующей неделе принять законы по "безвизовому пакету".
    Игорь Мирошниченко после избиения
    "Свободовец" Мирошниченко показал себя избитого 
    04:41 09.11.2015
    741
    Обе стороны конфликта обвиняют друг друга. По словам Ивана Абрамова, нынешнего мужа Галины Мирошниченко, "свободовец", придя домой после прогулки с их общим ребенком, ударил беременную женщину в живот.
    Иван Абрамов о конфликте с Игорем Мирошниченко. Видео
    Абрамов о Мирошниченко: я его пнул, оно орет: "Поможіть, вбивають!" 
    02:31 09.11.2015
    3311
    Бывшая жена "свободовца" Игоря Мирошниченко обвиняет его в том, что он ударил ее в живот. Свидетелем ссоры стал гражданский муж Галины Мирошниченко Иван Абрамов - боец ДУК "Правый сектор".
    Игорь Мирошниченко о своем избиении. Видео
    Экс-нардеп Мирошниченко о драке с любовником бывшей жены 
    00:55 09.11.2015
    1631
    Приехавшая на вызов Мирошниченко полиция задержала его обидчика на 8 этаже дома. Им оказался некий Иван Абрамов, психическое состояние которого, по словам "свободовца", вызывает "серьезные вопросы".
    Игорь Мирошниченко после избиения
    "Свободовец" Мирошниченко рассказал подробности своего избиения
    23:59 08.11.2015
    457
    По словам экс-нардепа, около 21.30 в субботу он вернулся в свою квартиру, в которой проживает его бывшая жена, с прогулки с дочкой. Там он увидел мужчину, с которым раньше никогда не встречался.
    В Киеве избили свободовца Мирошниченко
    В Киеве избили "свободовца" Мирошниченко
    16:46 08.11.2015
    2328
    Согласно информации, когда Мирошниченко привез свою дочь домой, в квартире, где проживает его жена, находился мужчина, который набросился на него и избил. Экс-нардеп вызвал полицию, мужчину задержали.
    Игоря Мирошниченко облили зеленкой
    Как Мирошниченко облили зеленкой под Печерским судом (ненорм. лекс.) 
    15:59 28.10.2015
    779Расследование столкновений под Радой
    Бывшего народного депутата и члена ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко в среду облили зеленкой под стенами Печерского райсуда в Киеве. Подробнее об инциденте смотрите в видео.
    Игорь Мирошниченко
    Мирошниченко облили зеленкой под Печерским райсудом
    12:34 28.10.2015
    767Расследование столкновений под Радой
    В Печерском районном суде должно состояться заседание по рассмотрению продления меры пресечения "свободовцу" Юрию Сиротюку в виде содержания под стражей еще на два месяца.
    Подготовка к Маршу Героев в Киеве
    Спецкор: в ВО "Свобода" призывают воздерживаться от провокаций во время марша
    15:51 14.10.2015
    79День защитника Украины и "Марш героев"
    Как сообщил специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы, милиции, которая следит за безопасностью проведения "Марша героев", достаточно много, несколько сотен вооруженных правоохранителей.
    Подготовка к Маршу Героев в Киеве
    "Правый сектор" готовится брать власть в свои руки – спецкор
    15:30 14.10.2015
    4241День защитника Украины и "Марш героев"
    В центре Киева прошел "Марш героев" в честь Дня защитника Украины. О неожиданных заявлениях в ходе мероприятия в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил спецкор Александр Ивасивка.
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