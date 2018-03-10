Депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко заявил, что представители "Свободы" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя.
Языковая тема всегда была крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.
По мнению бывшего парламентария от ВО "Свобода" Игоря Мирошниченко, иногда можно и к батогу прибегнуть, потому что если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям.
Выборы в Госдуму России, вполне ожидаемо, стали поводом для очередных столкновений у дипломатических представительств страны. На этот раз неспокойно было не только в столице, но и в Одессе. Что пишут о минувших событиях украинцы в соцсетях?
К зданию дипмиссии прибыли несколько представителей ВО "Свобода", которые заявили, что члены и активисты их политсилы намерены в ближайшее время провести пикет в знак протеста против проведения на территории Украины выборов в РФ.
Националисты из "Свободы" в четверг сорвали презентацию книги известного украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко "Откуда пошла руская земля" (авторское название) в Киеве.
Между депутатом от "Свободы" Игорем Мирошниченко и активистом гражданской организации "Не молчи" Орестом Гаранджой в Киевсовете произошла потасовка. Конфликт произошел во время заседания комиссии по вопросам экологической политики.
Минувшая неделя была весьма урожайной на всевозможные политические скандалы и драки. Последний инцидент произошел буквально вчера: его участником стал известный "драчун" из "Свободы" Игорь Мирошниченко. Что пишут об этом скандале украинцы в соцсетях?
В воскресенье, 8 ноября, кандидат в мэры Павлограда от партии "УКРОП" Евгений Терехов попал в ДТП. Помимо этого премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к нардепам с требованием на следующей неделе принять законы по "безвизовому пакету".
Обе стороны конфликта обвиняют друг друга. По словам Ивана Абрамова, нынешнего мужа Галины Мирошниченко, "свободовец", придя домой после прогулки с их общим ребенком, ударил беременную женщину в живот.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".