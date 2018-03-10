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    Петр Толочко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Академик Петр Толочко
    Петр Толочко: главные возможности независимой Украины так и остались нереализованными
    16:57 17.08.2016
    417325 лет Независимости. Праздничное похмелье
    Читайте в интервью с авторитетным историком, директором Института археологии НАН, иностранным членом Российской академии наук Украины Петром Толочко о том, что удалось и не удалось стране через 25 лет после развала СССР.
    Академик Петр Толочко
    Академик Толочко: мы идем в Европу, которой уже нет
    19:04 13.07.2016
    3880
    Народ и элита в равной степени делят ответственность за то плачевное положение, в каком оказалась страна: народ раздробленный, в противостоянии, и элита такая же, считает историк Петр Толочко.
    Академик Петр Толочко
    Академик Толочко: не варяги принесли нам государственность
    12:46 13.07.2016
    527
    Не варяги-скандинавы основали Русь, государственность возникла здесь до них на восточнославянской основе. Да и сам легендарный Рюрик мог быть не скандинавом, а славянином, считает историк Петр Толочко.
    Академик Петр Толочко
    Петр Толочко: в древней истории не было ОБСЕ
    19:59 12.07.2016
    5655
    Киев был первой и единственной столицей восточнославянского государства. Государственность зародилась здесь на славянской основе, а не была принесена варягами, доказывает в своем новом труде историк Петр Толочко.
    Срыв презентации книги историка Петра Толочко в РЦНК в Киеве
    Погром Мирошниченко в здании Россотрудничества в Киеве 
    21:13 07.07.2016
    2317
    Националисты из "Свободы" в четверг сорвали презентацию книги известного украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко "Откуда пошла руская земля" (авторское название) в Киеве.
    Националисты сорвали презентацию книги Петра Толочко в Киеве
    Националисты сорвали презентацию книги Петра Толочко в Киеве
    19:14 07.07.2016
    3305Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
    Как сообщил представитель РЦНК, около трех десятков представителей "Свободы" кричали "Смерть России, смерть оккупантам!", "Здесь будут представлять книгу, в которой сплошное вранье".
    Академик Петр Толочко
    Академик Петр Толочко: "У нас одна история"
    22:20 06.07.2016
    1912
    Политизация истории неизбежна, но ученым разных стран следовало бы ради блага своих народов стараться, насколько это возможно, свести ее к минимуму, считает известный украинский историк, академик НАНУ Петр Толочко.
    Парк Вечной Славы в Киеве
    Можно ли хоронить героев АТО у Вечного огня. Мнение историков
    17:10 18.08.2015
    975
    Украинские историки считают идею захоронить останки погибших в АТО в парке Славы совершенно несвоевременным и поспешным решением. По их мнению, политика украинской власти по формированию исторической памяти по стилю мало чем отличается от советской.
    Крестный ход в память о князе Владимире
    Владимир Креститель – просветитель земли Русской
    17:44 28.07.2015
    7331000-летие преставления князя Владимира
    В Киеве проходят торжества в честь тысячелетия со дня успения князя Владимира Великого и Дня крещения Киевской Руси. К этой дате была приурочена Международная научная конференция "Владимир Святой и его место в отечественной истории".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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