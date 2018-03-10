Читайте в интервью с авторитетным историком, директором Института археологии НАН, иностранным членом Российской академии наук Украины Петром Толочко о том, что удалось и не удалось стране через 25 лет после развала СССР.
Не варяги-скандинавы основали Русь, государственность возникла здесь до них на восточнославянской основе. Да и сам легендарный Рюрик мог быть не скандинавом, а славянином, считает историк Петр Толочко.
Киев был первой и единственной столицей восточнославянского государства. Государственность зародилась здесь на славянской основе, а не была принесена варягами, доказывает в своем новом труде историк Петр Толочко.
Националисты из "Свободы" в четверг сорвали презентацию книги известного украинского историка, академика НАН Украины, директора Института археологии НАНУ Петра Толочко "Откуда пошла руская земля" (авторское название) в Киеве.
Политизация истории неизбежна, но ученым разных стран следовало бы ради блага своих народов стараться, насколько это возможно, свести ее к минимуму, считает известный украинский историк, академик НАНУ Петр Толочко.
Украинские историки считают идею захоронить останки погибших в АТО в парке Славы совершенно несвоевременным и поспешным решением. По их мнению, политика украинской власти по формированию исторической памяти по стилю мало чем отличается от советской.
В Киеве проходят торжества в честь тысячелетия со дня успения князя Владимира Великого и Дня крещения Киевской Руси. К этой дате была приурочена Международная научная конференция "Владимир Святой и его место в отечественной истории".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".