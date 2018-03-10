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    Иван Абрамов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Игорь Мирошниченко после избиения
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    Обе стороны конфликта обвиняют друг друга. По словам Ивана Абрамова, нынешнего мужа Галины Мирошниченко, "свободовец", придя домой после прогулки с их общим ребенком, ударил беременную женщину в живот.
    Иван Абрамов о конфликте с Игорем Мирошниченко. Видео
    Абрамов о Мирошниченко: я его пнул, оно орет: "Поможіть, вбивають!" 
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    Бывшая жена "свободовца" Игоря Мирошниченко обвиняет его в том, что он ударил ее в живот. Свидетелем ссоры стал гражданский муж Галины Мирошниченко Иван Абрамов - боец ДУК "Правый сектор".
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    19:15 09.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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