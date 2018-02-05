Националисты предлагают использовать флаг ОУН наряду с государственным

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Представители националистической партии "Свобода" зарегистрировали в Киевсовете и других органах местной власти постановления об использовании красно-чёрного флага "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА) наряду с государственным, заявил в понедельник депутат Киевского совета Игорь Мирошниченко.

Активисты в понедельник пикетируют посольство Польши в Киеве. Они требуют от президента Польши не подписывать закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

"Представители ВО "Свобода" во всех органах местной власти и в Киевсовете зарегистрировали проект решения, согласно которому рядом с сине-желтым флагом должно использоваться красно-чёрное знамя", — сказал Мирошниченко на митинге у посольства Польши в Киеве.

При этом он заявил, что "украинец и бандеровец — это аналогичные понятия".

Кроме того, во время митинга радикалы зачитали обращение к послу Польши в Украине Яну Пекло о "недопустимости" вступления в силу польского закона, запрещающего пропаганду бандеровской идеологии.

Степан Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов", одним из главных инициаторов создания "Украинской повстанческой армии" (УПА), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло ОУН. Героизация УПА и ее лидеров вызывает критику со стороны многих ветеранов Великой Отечественной войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.