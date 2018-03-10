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    Ирина Фарион

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
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    Лариса Ницой
    Мова Ницой и Фарион - язык ненависти, за который щедро платят
    09:39 02.03.2018
    4369Закон о языке: КСУ создал прецедент
    После скандального заявления Ларисы Ницой об "украинцах-тамбовцах" в Facebook напомнили, что "ницои-фарионши" абсолютно ничего не сделали для развития украинского языка.
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Неотъемлемая часть нашей жизни. Все политические скандалы года
    19:20 31.12.2017
    290Украина 2018: новые испытания
    В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.
    Учебник украинского языка
    Украинский vs русский. Языковой вопрос мучает граждан все сильнее
    17:54 08.12.2017
    2928Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Тема украинизации уже рассорила Украину не только с соседями, но и усилила вражду внутри общества. К русскоязычным украинцам все чаще относятся как к "оккупантам" и "сепаратистам". Скандалы дошли и до детсадов, где утренники превращаются в утренники ненависти.
    Ирина Фарион
    Это кто такой? Фарион жестко "прошлась" по Деду Морозу
    17:49 08.12.2017
    1006
    По мнению Ирины Фарион, Дед Мороз служит символом Нового года для тех, кто хочет жить в общем пространстве "с совками".
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    "Нейтрализация русскоязычных". Гордон резко ответил "полоумной Фарион"
    12:04 08.12.2017
    5940
    Журналист Дмитрий Гордон призвал привлечь Ирину Фарион к ответственности за разжигание межнациональной розни. При этом он добавил, что "не может женщина такие заявления делать".
    Ирина Фарион
    Фарион обозвала журналиста за Бандеру и потребовала встать на колени
    11:52 08.12.2017
    1639
    Ирину Фарион возмутили заявления Дмитрия Гордона. Она обозвала его "больным", выдвинула три требования и призвала исповедаться "в присутствии местных ксендзов и прессы".
    Ирина Фарион
    Фарион назвала украинцев "малороссийскими рабами"
    14:44 15.09.2017
    988Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Бывший народный депутат ВО "Свобода" Ирина Фарион заявила, что "англомания, как алкоголизм или очередная политическая проституция, захватила страну".
    Ирина Фарион
    Фарион - Ройтбурду: нас не остановить, дебилоид
    02:26 29.07.2017
    1697
    Соцсети неоднозначно отреагировали на запись в блоге известного украинского художника Александра Ройтбурда об идеологии партии "ВО "Свобода".
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Война c великим и могучим: путь в гетто, наказание батогом
    14:35 26.05.2017
    141875% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ
    Языковая тема всегда была крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.
    Ирина Фарион. Архивное фото
    Фарион вслед за Парасюком назвала убийцу посла РФ в Анкаре "героем"
    11:46 20.12.2016
    27185Убийство российского посла в Турции
    Владимир Парасюк считает, что убийца Андрея Карлова - "герой", так как "ценой собственной жизни готов идти на крайние меры". В свою очередь Ирина Фарион заявила, что "взошла еще одна звезда Героя".
    Евгений Нищук. Архивное фото
    Политика против генетики. Что Нищук, Фарион и Парубий говорили об украинцах
    18:30 23.11.2016
    6421Донбасс и "генетика" Нищука
    Министр культуры Евгений Нищук оказался в эпицентре скандала после того, как заявил об "отсутствии генетики" у жителей Донбасса. По его словам, ситуация на востоке и юге Украины – это "пропасть сознания". Такие слова вызвали взрыв возмущения у общественности.
    Вывеска на здании представительства Международного валютного фонда в Украине
    Хроника 18 ноября: новое требование МВФ, скандальное заявление Фарион
    11:15 19.11.2016
    12136
    Накануне суд признал сына Януковича непричастным к расстрелам на Майдане, МВФ сообщил о провале борьбы с коррупцией в Украине, Фарион предложила лишить русскоязычных украинцев образования и работыНАБУ открыло первые дела по е-декларациям.
    Скандальное заявление Фарион о русскоязычных украинцах. Видео
    Скандальное заявление Фарион о русскоязычных украинцах 
    11:32 18.11.2016
    19770Донбасс и "генетика" Нищука
    Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион предлагает лишить права на образование и работу русскоговорящих граждан Украины. По ее мнению, не стоит обращать внимания "на каких-то странных людей".
    Ирина Фарион. Архивное фото
    Фарион предложила лишить русскоязычных украинцев образования и работы
    10:37 18.11.2016
    32473Донбасс и "генетика" Нищука
    По мнению бывшего народного депутата, не стоит обращать внимания "на каких-то странных людей, которые никак не могут интегрироваться в украинское общество".
    Ирина Фарион
    Фарион вызвали на допрос в ГПУ
    16:06 11.04.2016
    1195
    Как сообщили в пресс-службе ВО "Свобода", Ирину Фарион будут допрашивать в Генеральной прокуратуре по делу о событиях 31 августа минувшего года под стенами Верховной Рады.
    Ирина Фарион
    Фарион не проходит во Львовский облсовет - СМИ
    19:47 27.10.2015
    815Местные выборы 2015: итоги
    Всеукраинское объединение "Свобода" получит третью по численности фракцию в Львовском облсовете в составе 13 депутатов.
    Ирина Фарион бьет удочкой силовиков под Радой
    Фарион бьет удочкой силовиков под Верховной Радой 
    11:54 01.09.2015
    1357Расследование столкновений под Радой
    Бывший народный депутат попала в кадр, когда она наносила удары пластиковой удочкой по бойцам Национальной гвардии под зданием Верховной Радой.
    Митинг под Верховной Радой
    Участники митинга у здания Рады подрались
    12:39 31.08.2015
    1806Судебная и конституционная реформы в Украине
    Сообщается, что потасовка произошла между участниками митинга, среди которых представители "Свободы", причина - митингующие не смогли поделить время для выступлений.
    Ситуация на трассе Киев-Чоп, где произошла перестрелка
    Золотарев: конфликт в Мукачево – классическая бандитская "стрелка"
    12:58 14.07.2015
    739Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Боевое столкновение в Мукачево стало неожиданностью для жителей страны. Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что проявление слабости со стороны властей при расследовании перестрелки может привести к тяжелым последствиям для Украины.
    Ирина Фарион
    СК РФ возбудил дело против Фарион за призывы убивать русских
    13:10 08.07.2015
    622Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По высказываниям Ирины Фарион была проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, выводы которой однозначно подтвердили преступный характер заявлений, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Лариса Ницой
    Мова Ницой и Фарион - язык ненависти, за который щедро платят
    09:39 02.03.2018
    4369
    После скандального заявления Ларисы Ницой об "украинцах-тамбовцах" в Facebook напомнили, что "ницои-фарионши" абсолютно ничего не сделали для развития украинского языка.
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