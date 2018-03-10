В 2017 году украинские политики остались верны себе в заботе о согражданах, поэтому круглый год дрались, угрожали и нелицеприятно отзывались в адрес друг друга. О громких дебошах и скандала отечественного истеблишмента - в обзоре РИА Новости Украина.
Тема украинизации уже рассорила Украину не только с соседями, но и усилила вражду внутри общества. К русскоязычным украинцам все чаще относятся как к "оккупантам" и "сепаратистам". Скандалы дошли и до детсадов, где утренники превращаются в утренники ненависти.
Языковая тема всегда была крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества. Тем временем политики и публичные люди регулярно подливают "масла в огонь" своими едкими, а порой оскорбительными высказываниями в адрес русскоговорящих украинцев.
Министр культуры Евгений Нищук оказался в эпицентре скандала после того, как заявил об "отсутствии генетики" у жителей Донбасса. По его словам, ситуация на востоке и юге Украины – это "пропасть сознания". Такие слова вызвали взрыв возмущения у общественности.
Накануне суд признал сына Януковича непричастным к расстрелам на Майдане, МВФ сообщил о провале борьбы с коррупцией в Украине, Фарион предложила лишить русскоязычных украинцев образования и работыНАБУ открыло первые дела по е-декларациям.
Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион предлагает лишить права на образование и работу русскоговорящих граждан Украины. По ее мнению, не стоит обращать внимания "на каких-то странных людей".
Боевое столкновение в Мукачево стало неожиданностью для жителей страны. Политический эксперт Андрей Золотарев считает, что проявление слабости со стороны властей при расследовании перестрелки может привести к тяжелым последствиям для Украины.
По высказываниям Ирины Фарион была проведена комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза, выводы которой однозначно подтвердили преступный характер заявлений, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".