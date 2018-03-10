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Тема украинизации уже рассорила Украину не только с соседями, но и усилила вражду внутри общества. К русскоязычным украинцам все чаще относятся как к "оккупантам" и "сепаратистам". Скандалы дошли и до детсадов, где утренники превращаются в утренники ненависти.