Фарион призвала лишить русскоязычных граждан образования и работы

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Экс-народный депутат от фракции "Свобода", языковед Ирина Фарион считает, что русскоязычные граждане в Украине — это умственно отсталые предатели и самая большая проблема страны.

По ее мнению, именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

"Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. (…) Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", — возмутилась Фарион в эфире одно из ток-шоу.

Экс-нардеп сообщила, что русскоязычные украинцы — "гибриды, отступники, предатели, ренегаты" и не имеют права называться украинцами.

Она также предложила, как решить проблему русского языка в Украине.

"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подчеркнула она.

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В начале апреля глава украинской организации "Просвита" Павел Молчан возмутился тем, что большинство телеканалов страны продолжают вещать на русском языке. По его словам, сознательное употребление русского языка в СМИ грозит "демонтажом и продажей" страны.

Ранее Фарион назвала нардепа Надежду Савченко "троянской кобылой" и предложила отправить в РФ