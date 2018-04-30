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    Фарион призвала лишить русскоязычных граждан образования и работы

    (обновлено: )1532344
    Экс-нардеп Ирина Фарион считает, что русскоязычные украинцы — "гибриды, отступники, предатели, ренегаты" и не имеют права называться украинцами.
    Ирина Фарион
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Экс-народный депутат от фракции "Свобода", языковед Ирина Фарион считает, что русскоязычные граждане в Украине — это умственно отсталые предатели и самая большая проблема страны.

    По ее мнению, именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну.

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    "Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. (…)  Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные", — возмутилась Фарион в эфире одно из ток-шоу.

    Экс-нардеп сообщила, что русскоязычные украинцы — "гибриды, отступники, предатели, ренегаты" и не имеют права называться украинцами.

    Она также предложила, как решить проблему русского языка в Украине.

    "Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подчеркнула она.

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    В начале апреля глава украинской организации "Просвита" Павел Молчан возмутился тем, что большинство телеканалов страны продолжают вещать на русском языке. По его словам, сознательное употребление русского языка в СМИ грозит "демонтажом и продажей" страны.

    Ранее Фарион назвала нардепа Надежду Савченко "троянской кобылой" и предложила отправить в РФ

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