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    "Тупорылые". В "Свободе" развили тезис Фарион о русскоязычных украинцах

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    Закон о языке: КСУ создал прецедент (33)

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    По словам представителя "Свободы" Руслана Андрийко, "человека стоит лишать работы и обучения, не потому что он русскоязычный, а потому что тупой". По его мнению, тупость заключается в неспособности выучить украинский язык.
    Член ВО Свобода Руслан Андрийко
    Facebook Руслана Андрийко

    КИЕВ, 3 мая — РАИ Новости Украина. Глава Черниговской областной организации Всеукраинского Объединения "Свобода" Руслан Андрийко решил подключиться к скандалу вокруг недавнего интервью бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, в котором она назвала русскоязычных граждан Украины "гибридами, отступниками, ренегатами и предателями". 

    Лариса Ницой
    facebook.com/larysa.nitsoi/скриншот видео
    Мова Ницой и Фарион - язык ненависти, за который щедро платят

    Напомним, скандально известная "свободвка" не только жестко высказалась в адрес украинцев, разговаривающих по-русски, но и предложила таких граждан лишать работы и образования. 

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    "Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подчеркнула она.

    "Человек, который живет годами в Украине и не может выучить украинский язык — тупорылый человек. Человека стоит лишать работы и учебы, не потому что он русскоязычный, а потому что тупой…" — написал Андрийко на своей странице в Facebook, опубликовав видео скандального интервью своей единомышленницы. 

    Facebook Руслана Андрийко
    Комментарий Руслана Андрийко
    Напомним, в конце апреля руководитель Николаевской областной организации "Свобода" Демид Губский направил обращение главному прокурору области и в Службу безопасности Украины после провального голосования депутатов облсовета за отмену статуса русского языка как регионального.
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