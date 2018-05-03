"Тупорылые". В "Свободе" развили тезис Фарион о русскоязычных украинцах

КИЕВ, 3 мая — РАИ Новости Украина. Глава Черниговской областной организации Всеукраинского Объединения "Свобода" Руслан Андрийко решил подключиться к скандалу вокруг недавнего интервью бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, в котором она назвала русскоязычных граждан Украины "гибридами, отступниками, ренегатами и предателями".

Напомним, скандально известная "свободвка" не только жестко высказалась в адрес украинцев, разговаривающих по-русски, но и предложила таких граждан лишать работы и образования.

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"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", — подчеркнула она.

"Человек, который живет годами в Украине и не может выучить украинский язык — тупорылый человек. Человека стоит лишать работы и учебы, не потому что он русскоязычный, а потому что тупой…" — написал Андрийко на своей странице в Facebook, опубликовав видео скандального интервью своей единомышленницы.

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