Мова Ницой и Фарион - язык ненависти, за который щедро платят

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РИА Новости Украина

Я родилась и всю свою жизнь провела на Западной Украине в среде абсолютно украиноговорящей, пишет Александра Федчишин в своем Facebook.

Русский язык я учила только в первом–четвертом классах в качестве дополнительного предмета. Это было до Нэзалежности.

После развала СССР русский язык вообще отменили, оставив только в качестве зарубежной литературы. Это к вопросу об уничтожении/запрещении мовы Советами.

Я люблю свою родную мову. Думаю на ней и общаюсь. Я носитель мовы. Но и русский язык я люблю. И думаю на нем так же, как и на украинском.

Некоторые книги я не представляю на украинском, некоторые – на русском. И так есть и будет, ибо так звезды сошлись.

Если бы так можно было, то я бы сказала, что знание русского – мое достижение, но я так не скажу, ибо такими были обстоятельства, что он мне дался легко. Хотя я, возможно, и пишу с ошибками. Достижением я посчитаю только знание английского, китайского, французского, немецкого в совершенстве. Потому что это языки чужие, и для их изучения надо приложить усилия.

Но, бог мой, как меня бесят эти ограниченные конченые рагули-ницои, которые своим достижением считают знание мовы только потому, что они родились в среде общения на мове.

Они усилий для изучения никаких не приложили, но других пытаются заставить розмовлять на мове. Они ничего толкового в жизни не сделали, но родились в стране, где в паспорте написали "украинец", и этим пышаются как каким-то сверхвысоким достижением.

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Пышаторство, впрочем, абсолютно не мешает параллельно искать возможности для получения паспорта другого государства. Это такая национальная идея особой касты рагулей в стране Украина.

Каждый раз, каждый раз, когда я читаю или вижу тупые закидоны о мове и перекручивания мовы, пренебрежительное отношение к русскому языку – это по меньшей мере вызывает у меня недоумение и неприятие.

Язык – это всего лишь инструмент взаимопонимания! И только так!

Каждый раз – это еще одна капля к неприятию мною и такими, как я, родной мовы. Потому что ничего насильно навязать нельзя. И мову тем более.

Эти ницои-фарионши не делали ровным счетом ничего для того, чтобы мова развивалась.

Знаете, как развивается язык?

Он развивается только наравне с новыми открытиями и изобретениями. Так он развивается, так создаются новые слова, вводятся новые понятия на языке того, кто открыл, изобрел и т. д.

Сейчас в мове больше английских словечек, но рьяных патриотов это не беспокоит.

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Они так же упорно не хотят видеть, что в европейских странах, к которым они так хотят причислиться, никто никому не бросает монеты в глаза из-за языка, и, к примеру, в той же Бельгии, которая по размерам намного меньше Украины, сразу три государственных языка: нидерландский, французский и немецкий. Более того, бельгийцы спокойно вам ответят и на английском.

Так, может, дело вовсе не в любви к Украине, всему украинскому и мове? Может, все дело в ненависти, за которую щедро платят? А вам, обычным людям, вам-то что с этого? Кроме злобы, которая вас будет сжирать?

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Вам – абсолютно ничего. Вы намного больше обретете, если будете понимать, а не ненавидеть.

Вы попробуйте найти серьезную медицинскую, техническую информацию на мове. Ничего вы не найдете. Только на английском/русском. Да вы, даже собираясь купить сапоги, в "Гугле" вводите "купить сапоги", а не "купити чоботи", потому что ничего толкового вы не найдете.

Как-то мне позвонила моя подруга детства, с которой мы долгое время уже не общаемся в силу того, что разошлись и городами, и интересами, но мы в ФБ в друзьях, и она позвонила спросить, отчего это я на русском пишу и я ли это на самом деле. И уж очень она с наездом спрашивала.

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Пришлось ей напомнить, на каком языке мы вместе читали книги запоем, менялись ими.

С той поры ничего не изменилось, я и дальше читаю книги на русском. И буду читать. Потому что, к большому сожалению, на украинском мне хорошие книги не попадаются. И не моя в этом вина.

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А почему на русском пишу? Так это мой личный маленький протест против маразма, устроенного фарионшами и ницойками…

А мову я так же буду любить и разговаривать.

Но мову, которую я учила и которую знаю с детства, а не ту несуразицу, которую ныне пытаются пропихнуть под мову всякие ницои-фарионши…