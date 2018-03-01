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    Политика

    Мэр Днепра уволил оскандалившуюся из-за украинского языка зама

    (обновлено: )80538
    По словам мэра Днепра Бориса Филатова, государственный чиновник не должен публично высказывать свое личное мнение по важным государственным вопросам.
    Светлана Епифанцева
    Светлана Епифанцева, facebook

    КИЕВ, 1 мар — РИа Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего заместителя Светлану Епифанцеву. 

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно распоряжению №1-28/2-РК от 28 февраля, Епифанцева уволена по соглашению сторон.

    По словам Филатова, после истории с публичным скандалом о статусе украинского языка, было принято решение об увольнении Епифанцевой.

    "Дело в том, что, по-моему глубокому убеждению, государственные чиновники не имеют права вести себя так, как вела себя госпожа Епифанцева. Поверьте, каждый человек имеет право на личное мнение. Но вот только чиновник это мнение должен высказывать на… кухне, а не во всеуслышание (…) Таким как Епифанцева, почувствовавшим себя неприкасаемыми, невдомёк, что публичные рассуждения чиновника о статусе государственного языка, как минимум, ссорят между собой жителей территориальной громады, а как максимум — нарушают хрупкую стабильность в стране. Поэтому мои подчинённые (любые) не будут рассуждать во всеуслышание о языковой политике, о том, какое в Киеве плохое правительство, а также давать оценки руководителям государства", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

    Борис Филатов, facebook
    Пост Бориса Филатова

    Светлана Епифанцева опубликовала пост, в котором сообщила о закрытии одного из кинотеатров Днепра. Чиновница отметила, что кинотеатр закрылся из-за низкой посещаемости, вызванной запретом российских фильмов и показом иностранных только на украинском языке.

    Напомним, Конституционный суд Украины в среду признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.

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