Мэр Днепра уволил оскандалившуюся из-за украинского языка зама

КИЕВ, 1 мар — РИа Новости Украина. Мэр Днепра Борис Филатов уволил своего заместителя Светлану Епифанцеву.

Согласно распоряжению №1-28/2-РК от 28 февраля, Епифанцева уволена по соглашению сторон.

По словам Филатова, после истории с публичным скандалом о статусе украинского языка, было принято решение об увольнении Епифанцевой.

"Дело в том, что, по-моему глубокому убеждению, государственные чиновники не имеют права вести себя так, как вела себя госпожа Епифанцева. Поверьте, каждый человек имеет право на личное мнение. Но вот только чиновник это мнение должен высказывать на… кухне, а не во всеуслышание (…) Таким как Епифанцева, почувствовавшим себя неприкасаемыми, невдомёк, что публичные рассуждения чиновника о статусе государственного языка, как минимум, ссорят между собой жителей территориальной громады, а как максимум — нарушают хрупкую стабильность в стране. Поэтому мои подчинённые (любые) не будут рассуждать во всеуслышание о языковой политике, о том, какое в Киеве плохое правительство, а также давать оценки руководителям государства", — написал Филатов на своей странице в Facebook.

Борис Филатов, facebook Пост Бориса Филатова

Светлана Епифанцева опубликовала пост, в котором сообщила о закрытии одного из кинотеатров Днепра. Чиновница отметила, что кинотеатр закрылся из-за низкой посещаемости, вызванной запретом российских фильмов и показом иностранных только на украинском языке.

Напомним, Конституционный суд Украины в среду признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального.