В России прокомментировали "наезд" Фарион на русскоязычных украинцев

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, назвавшей русскоязычное население Украины "умственно отсталыми".
Ранее экс-народный депутат от фракции "Свобода", языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины "отступниками и предателями". Именно они, по ее мнению, стали причиной войны на юго-востоке Украины.
Читайте также: Николаев: страсти из-за русского языка
"У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине", — написал сенатор в Twitter.
Тронувшаяся умом раситска и экс-деуутат Рады И.Фарион назвала русских на Украине "умственно отсталыми". У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 апреля 2018 г.