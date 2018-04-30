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    В России прокомментировали "наезд" Фарион на русскоязычных украинцев

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    Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Ирина Фарион у Гитлера "целое управление получила бы". Он раскритиковал ее слова о русскоязычных гражданах Украины.
    Ирина Фарион. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион, назвавшей русскоязычное население Украины "умственно отсталыми".

    Ранее экс-народный депутат от фракции "Свобода", языковед Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан Украины "отступниками и предателями". Именно они, по ее мнению, стали причиной войны на юго-востоке Украины.

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    "У Гитлера она бы целое управление получила. Да и в нынешнем Киеве она в чести: кочует с канала на канал. Это и есть нацистский ренессанс на Украине", — написал сенатор в Twitter.

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