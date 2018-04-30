Фарион назвала Савченко "троянской кобылой" и предложила отправить в РФ

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион предлагает выслать внефракционного нардепа Надежду Савченко в Россию.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE".

Среди прочего, Фарион обвинила Савченко "в работе на лидера движения "Украинский выбор", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука".

"Да какая она Надежда Савченко — она Надежда Медведчук… Это "троянская кобыла", загнанная в качестве "многоходовочки" в Украину, начиная с Майдана. На Майдане она поддерживала "Беркут". Если наше общество настолько наивно, что верило в те вышиваночки и маечки с тризубами, в которых она ходила, тогда это общество и дальше можно "разводить", — заявила Фарион.

"Важно то, что она стала политиком — это катастрофа. Важно то, что ее завели в парламент и часть общества поддерживает ее сегодня", — подчеркнула она.

"Я бы ее этапировала в товарном вагоне назад к Путину как большой подарок", — заключила Фарион.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 апреля, в столице на Майдане Незалежности провели акцию #НадіяЄ, целью которой является поддержка народного депутата Надежды Савченко.