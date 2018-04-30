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    Политика

    Фарион назвала Савченко "троянской кобылой" и предложила отправить в РФ

    (обновлено: )31016
    По мнению Фарион, Савченко - "это "троянская кобыла", загнанная в качестве "многоходовочки" в Украину, начиная с Майдана".
    Савченко в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады, член ВО "Свобода" Ирина Фарион предлагает выслать внефракционного нардепа Надежду Савченко в Россию.

    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом она сказала в эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE".

    Среди прочего, Фарион обвинила Савченко "в работе на лидера движения "Украинский выбор", кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука".

    "Да какая она Надежда Савченко — она Надежда Медведчук… Это "троянская кобыла", загнанная в качестве "многоходовочки" в Украину, начиная с Майдана. На Майдане она поддерживала "Беркут". Если наше общество настолько наивно, что верило в те вышиваночки и маечки с тризубами, в которых она ходила, тогда это общество и дальше можно "разводить", — заявила Фарион.

    "Важно то, что она стала политиком — это катастрофа. Важно то, что ее завели в парламент и часть общества поддерживает ее сегодня", — подчеркнула она.

    "Я бы ее этапировала в товарном вагоне назад к Путину как большой подарок", — заключила Фарион.

    Как сообщалось ранее, в воскресенье, 29 апреля, в столице на Майдане Незалежности провели акцию #НадіяЄ, целью которой является поддержка народного депутата Надежды Савченко. 

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