Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
Журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон уверен, что действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман не претендует на лидерство в стране, так как у него нет желания становится президентом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
Журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон уверен, что действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман не претендует на лидерство в стране, так как у него нет желания становится президентом.