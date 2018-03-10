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    Дмитрий Гордон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Гордон похвастался тем, как львовяне "наказали" титушек из "Свободы"
    06:19 07.03.2018
    10689Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком
    23:59 23.02.2018
    4861
    По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
    Дмитрий Гордон о Левко Лукьяненко. Видео
    Гордон о диссиденте Левко Лукьяненко: антисемиты для меня не люди 
    05:59 09.02.2018
    3205
    По словам известного телеведущего, герой Украины Левко Лукьяненко, проведший 25 лет в советских лагерях, является антисемитом.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    "Нейтрализация русскоязычных". Гордон резко ответил "полоумной Фарион"
    12:04 08.12.2017
    5940
    Журналист Дмитрий Гордон призвал привлечь Ирину Фарион к ответственности за разжигание межнациональной розни. При этом он добавил, что "не может женщина такие заявления делать".
    Нардеп Савченко зажгла под Сердючку на юбилее Гордона. Видео
    Нардеп Савченко "зажгла под Сердючку" на юбилее Гордона 
    00:37 22.10.2017
    29893
    В субботу, 21 октября, на 50-летнем юбилее телеведущего Дмитрия Гордона, народный депутат Надежда Савченко веселилась и танцевала на вечеринке во время исполнения песни Веркой Сердючкой.
    Аллан Владимирович Чумак. Архивное фото
    В Москве скончался целитель Аллан Чумак
    00:06 10.10.2017
    2924
    Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики, найдя в себе, как он утверждал, способности целителя. Чумак также является автором нескольких книг.
    Дмитрий Гордон. Видео
    Человек по фамилии Гройсман быть президентом Украины не может - Гордон 
    01:20 12.04.2017
    1536Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Журналист и общественный деятель Дмитрий Гордон уверен, что действующий премьер-министр Украины Владимир Гройсман не претендует на лидерство в стране, так как у него нет желания становится президентом.
    Дмитрий Гордон
    Гордон сложил полномочия депутата Киевсовета
    17:35 10.11.2016
    1641
    По словам Дмитрия Гордона, в зале Киевсовета некоторые депутаты занимаются отстаиванием прежде всего своих собственных интересов, а не киевлян.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Гордон похвастался тем, как львовяне "наказали" титушек из "Свободы"
    06:19 07.03.2018
    10689
    Журналист Дмитрий Гордон накануне выступления во Львове утверждал, что ему поступают многочисленные угрозы. По его словам, львовяне не испугались и "высказали свое отношение к "активистам" от "Свободы" аншлагом".
    Дмитрий Гордон. Архивное фото
    Журналист Гордон дал "секретную информацию" о "сдаче Крыма" Тягнибоком
    23:59 23.02.2018
    4861
    По словам журналиста Дмитрия Гордона, лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок в февраля е 2014 года отказался от назначения на пост министра обороны генерал Виталий Радецкий. Это, по словам Гордона, способствовало "аннексии Крыма Россией".
    Дмитрий Гордон о Левко Лукьяненко. Видео
    Гордон о диссиденте Левко Лукьяненко: антисемиты для меня не люди 
    05:59 09.02.2018
    3205
    По словам известного телеведущего, герой Украины Левко Лукьяненко, проведший 25 лет в советских лагерях, является антисемитом.
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