Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Он получил широкую известность в России в конце 1980-х - начале 1990-х благодаря "оздоровительным" телевизионным сеансам.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.