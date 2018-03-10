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    Аллан Чумак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Главный мистификатор СССР. Кадры из жизни Аллана Чумака 
    14:24 10.10.2017
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    Известный целитель и экстрасенс Аллан Чумак скончался в Москве на 83-м году жизни. Он получил широкую известность в России в конце 1980-х - начале 1990-х благодаря "оздоровительным" телевизионным сеансам.
    Аллан Владимирович Чумак. Архивное фото
    В Москве скончался целитель Аллан Чумак
    00:06 10.10.2017
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    Аллан Чумак пришел в целительство из журналистики, найдя в себе, как он утверждал, способности целителя. Чумак также является автором нескольких книг.
    Экстрасенс Аллан Чумак во время психотерапевтического сеанса
    Похитители сына Аллана Чумака осуждены на 7,5 лет
    09:37 18.01.2013
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    Офицер Тимур Гашаев и безработный Хаважи Дугачиев 12 июня 2011 года силой вывели Дмитрия Чумака из московского ресторана, посадили его на заднее сиденье машины и увезли в неизвестном направлении.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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