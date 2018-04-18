Известный журналист назвал дату внеочередных выборов в Раду

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию инсайдеров, сообщил, что руководство Украины приняло решение назначить внеочередные парламентские выборы.

"По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября", – написал Гордон на своей странице в Facebook.

Дмитрий Гордон, facebook Пост Дмитрия Гордона

Как рассказали Гордону собеседники, в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьер-министра Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым.