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    Известный журналист назвал дату внеочередных выборов в Раду

    (обновлено: )37322
    По инсайдерской информации Дмитрия Гордона, на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Известный журналист и телеведущий Дмитрий Гордон, ссылаясь на информацию инсайдеров, сообщил, что руководство Украины приняло решение назначить внеочередные парламентские выборы.

    "По моей информации, 40 минут назад на самом высоком уровне принято решение о том, что внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся в середине сентября", – написал Гордон на своей странице в Facebook.

    Дмитрий Гордон, facebook
    Пост Дмитрия Гордона

    Как рассказали Гордону собеседники, в ближайшие месяц-два произойдут отставка премьер-министра Владимира Гройсмана и полный разрыв отношений президента Петра Порошенко с главой МВД Арсеном Аваковым. 

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