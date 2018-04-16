Из Львова. Эксперты: Верховная Рада производит спам

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Оказывается, украинский парламент — абсолютный лидер в Европе по количеству разработанных законопроектов. Более чем за три года аппарат Рады зарегистрировал более 6200 законодательных инициатив. Это примерно 2000 в год. Такие подсчеты сделали эксперты аналитической платформы VoxUkraine, пишет Наталия Васюнец для газеты "Экспресс".

Но всегда ли количество означает качество? Ситуацию обсуждаем с экспертом VoxUkraine Александром Надельнюком и гендиректором Комитета избирателей Украины Алексеем Кошелем.

Почему активность в выработке законопроектов не следует считать признаком качественной работы парламента?

А. Надельнюк: Во-первых, советую обратить внимание на то, что из всех, более 6000 законодательных инициатив, зарегистрированных в Верховной Раде, только 14% являются новыми проектами законов. Остальное — это поправки к уже действующим нормативным актам. То есть очевидным является факт, что качество ранее принятых законов невысоко.

Во-вторых, мы должны понимать, что каждый законопроект проходит долгий бюрократический путь. Сегодня более 30% всех проектов законов находятся на рассмотрении в комитетах. Около 18% стоят в очереди на рассмотрение парламента.

А. Кошель: Действительно, большинство поданных законопроектов — это так называемый низкокачественный законодательный спам. Каждый второй проект закона получает негативные выводы Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, каждый третий — Министерства финансов.

Народные депутаты, можно сказать, действуют по олимпийскому принципу, согласно которому главное — не победа, а участие. Ведь законами становятся лишь 12% поданных законопроектов.

Чьи законодательные инициативы зачастую проходят путь от регистрации до вступления в силу?

А. Надельнюк: Из более 6200 законопроектов примерно 5200 инициировали сами народные избранники, чуть более 860 — Кабмин и более 140 — Президент. Принято 78% из всех представленных главой государства инициатив, 28% из тех, которые готовило правительство, и 7% из тех, которые поступили от парламентариев.

В абсолютных цифрах народные избранники демонстрируют наибольший вклад — более 380 их законопроектов вступили в силу. У Кабмина таких около 250, у Президента — 110.

На сколько больше законопроектов регистрируют в Верховной Раде, по сравнению с парламентами других государств?

А. Кошель: За год наши народные депутаты регистрируют около 1,8 тысячи проектов законов. Это в 300 раз больше, чем в Швейцарии, в 138 — чем в Греции, в 39 — чем в Австрии, в 25 — чем в Великобритании или Дании и в 16 раз больше, чем в Португалии…

А. Надельнюк: В большинстве демократических стран, несмотря на то, что парламент является высшим органом законодательной власти, законопроекты преимущественно поступают от правительства. В Украине ситуация противоположная. У нас нет четкой координации между Кабмином и Верховной Радой, законодательные инициативы не согласованы. Как следствие, народные депутаты и парламентские комитеты перегружены, количество законов преобладает над качеством.