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    Порошенко собрал глав фракций Рады по поводу создания единой УПЦ

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    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (71)

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    По словам президента Петра Порошенко, он принял решение обратиться к Вселенскому патриарху с просьбой о предоставлении томоса Украинской поместной автокефальной церкви.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его, заявил глава государства в ходе встречи с главами парламентских фракций.

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    "Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству (Варфоломею, — Ред.) с просьбой о предоставлении томоса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", — сказал Порошенко.

    Президент призвал Раду поддержать его обращение.

    "И просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые точно нас всех объединяют, потому что президент является представителем украинского народа, и парламент является представителем народа, чтобы парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее", — добавил президент.

    Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь Свято-Николаевскую церковь и часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черниговской области.

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