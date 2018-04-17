Порошенко собрал глав фракций Рады по поводу создания единой УПЦ

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко намерен обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать томос относительно автокефалии православной церкви в Украине, а также призывает Верховную Раду поддержать его, заявил глава государства в ходе встречи с главами парламентских фракций.

"Я, как президент, принял решение обратиться к Вселенскому патриарху, к его святейшеству (Варфоломею, — Ред.) с просьбой о предоставлении томоса Украинской независимой, точнее, поместной автокефальной церкви", — сказал Порошенко.

Президент призвал Раду поддержать его обращение.

"И просил бы вас, уважаемые коллеги, потому что есть вещи, которые точно нас всех объединяют, потому что президент является представителем украинского народа, и парламент является представителем народа, чтобы парламент поддержал это обращение, и сделал это как можно быстрее", — добавил президент.

Ранее сообщалось, что неизвестные пытались поджечь Свято-Николаевскую церковь и часовню Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Черниговской области.