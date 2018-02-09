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    Гордон о диссиденте Левко Лукьяненко: антисемиты для меня не люди

    (обновлено: )39142
    По словам известного телеведущего, герой Украины Левко Лукьяненко, проведший 25 лет в советских лагерях, является антисемитом.
    Канал на Youtube 112 Украина

    Общественный и политический деятель, диссидент Левко Лукьяненко заслуживает уважения своей бескомпромиссной борьбой с советским режимом, однако его антисемитская позиция не позволяет брать у него интервью, заявил известный украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон.

    Марьяна Полянская
    Фото из открытых источников
    Кому мешают евреи? Антисемитский скандал на Тернопольщине

    Гордон, отвечая на вопрос о том, готов ли он взять интервью у Левко Лукьяненко, признался, что не может простить тому его высказывания о евреях. 

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    "Я с большим уважением отношусь к Левко Лукьяненко как к идеологическому борцу с Советским Союзом, который 25 (!) лет провел в лагерях, но я не могу простить Левко Лукьяненко его антисемитизма, того, что он говорил о евреях. Я считаю, что это отвратительно. Антисемиты для меня не люди, поэтому я не могу делать интервью с Левко Лукьяненко", — заявил журналист в эфире телеканала "112 Украина". 

    Ранее, напомним, разразился крупный скандал вокруг публикации в местной газете "Чертковский вестник" (Тернопольская область). Автором статьи под названием "Жиды или евреи?" оказалась 22-летняя главред издания Марьяна Полянская, которая, среди прочего, считает, что "жиды всегда были там, где деньги, власть, выгода".

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